Milan-Genoa, formazioni ufficiali: Pioli sceglie l’attacco pesante, sorpresa in difesa

Le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, sfida valida per il 35esimo turno di Serie A: le scelte di Pioli e Gilardino per il match

Tutto pronto per la sfida tra Milan e Genoa, in programma alle ore 18. In questo 35esimo turno di Serie A, ormai inutile ai fini dello scudetto, i rossoneri sono chiamati a una reazione d’orgoglio in un clima gelato dagli ultimi risultati e dalla protesta annunciata dai tifosi. Dopo le recenti delusioni in Italia e in Europa, il popolo milanista aspetta di chiudere al meglio questa stagione, per proiettarsi al meglio verso un’annata in cui il club è chiamato ad alzare l’asticella delle proprie ambizioni.

Con tutta probabilità, la gara casalinga contro i rossoblù, ormai praticamente certi della salvezza, servirà a Pioli per chiudere al meglio un ciclo sicuramente vincente, ma non privo di contraddizioni. La sua conferma sulla panchina del Milan è ormai un’ipotesi irrealizzabile, e il tecnico parmigiano vorrà fare di tutto per salutare nel migliore dei modi un pubblico che lo ha supportato a lungo. Per lui, salvo colpi di scena che avrebbero davvero del clamoroso, quella di questo pomeriggio sarà la terzultima apparizione a San Siro da padrone di casa. E non mancheranno sicuramente le emozioni, almeno nel suo cuore.

Contro i rossoblù, dovrà fare a meno di due squalificati, capitan Calabria e Musah, utilizzato nelle ultime uscite come terzino, oltre agli infortunati Maignan, Loftus-Cheek e Jovic. Ci sarà spazio però per il rientro di Tomori e Theo Hernandez, la cui presenza di fatto limiterà l’emergenza difensiva con cui i rossoneri hanno dovuto convivere nelle ultime due uscite in campionato, il derby e la sfida di Torino con la Juventus. Davanti fantasia al potere, con il trio formato da Leao, Pulisic e Chukwueze alle spalle di Giroud, ormai alle ultime apparizioni con la maglia del Milan.

Più problematica la situazione per Gilardino. L’ex centravanti milanista dovrà presentarsi davanti al suo vecchio pubblico senza il gioiello della squadra, Albert Gudmundsson, fermato dal prolungarsi di un brutto attacco influenzale. A riposo, in via precauzionale, anche Vitinha. Per poter pungere la retroguardia rossonera, il Genoa si affiderà al fiuto per il gol di Retegui e all’esuberanza di Ekuban.

Le formazioni ufficiali di Milan e Genoa

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.