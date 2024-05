Amorim ha deciso il suo futuro: l’annuncio ufficiale

Ruben Amorim è uno dei nomi accostati al Milan per il dopo Pioli. L’allenatore dello Sporting ha annunciato il suo futuro

Non c’è ancora niente di sicuro riguardo alla guida tecnica del Milan della prossima stagione. Il Milan avrebbe scelto di sostituire Stefano Pioli in seguito all’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma e dell’ennesima sconfitta nel derby contro l’Inter.

Una valutazione lunga e non semplice da parte dei dirigenti, che dopo aver puntato su Julen Lopetegui, candidatura poi saltata per le rivolte popolari, dovranno ora puntare su altri nomi. A livello internazionale si seguono diversi profili, ma ci vuole ancora del tempo prima di arrivare a dama.

Dopo il tecnico spagnolo, che si è accasato al West Ham (manca solo l’annuncio ufficiale), c’è un altro candidato che sfuma definitivamente per la società rossonera. L’allenatore in questione è Ruben Amorim, l’allenatore che ha appena vinto il campionato portoghese con lo Sporting e che per lungo tempo è stato accostato a squadre come Liverpool e Chelsea oltre al Milan. E invece, colpo di scena.

Colpo di scena Amorim: si toglie dal mercato

Non è un caso che club del calibro di Liverpool, Chelsea e Milan si siano interessati ad Amorim. Si tratta infatti di uno dei migliori allenatori giovani in circolazione. Quello che ha fatto quest’anno con lo Sporting è incredibile: la sua squadra gioca un calcio moderno e di grandissimo livello e tramite queste idee di gioco è riuscito ad avere la meglio su Benfica e Porto (allenato da Sergio Conceicao, l’altro obiettivo del Milan per la panchina).

L’ufficialità della vittoria del campionato è arrivata ieri: nel corso dei festeggiamenti, Amorim ha annunciato anche il suo futuro. Ed è un vero e proprio colpo di scena. Il tecnico portoghese ha infatti deciso di restare allo Sporting. La decisione evidentemente l’aveva già annunciata al Liverpool, che nelle scorse settimane ha accelerato e chiuso per l’arrivo dal Feyenoord di Arne Slot. Il Chelsea, invece, non ha ancora deciso cosa fare con Pochettino, ma si va verso una permanenza.

Il Milan invece non è mai stato così vicino ad Amorim anche per via della clausola rescissoria da 15 milioni. Era solo uno dei nomi finiti nel minestrone delle candidature, ma non c’è mai stato nulla di davvero concreto. Per i rossoneri sono più probabili altre due piste che portano ad altri due tecnici portoghesi: Conceicao del Porto, come detto prima, e soprattutto Paulo Fonseca del Lille.