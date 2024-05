Vuoi incontrare Leao? Ecco la tua occasione! I dettagli dell’iniziativa

Rafa Leao incontra i tifosi: iniziativa del Milan per un Meet&Greet che vedrà protagonista proprio il numero 10 lusitano

Rafa Leao è uno dei calciatori più rappresentativi del Milan: l’esterno lusitano, in questa stagione, ha disputato 31 gare in Serie A con sette gol e nove assist. In totale, coppe europee e nazionali incluse, sono 44 le gare collezionate dal numero 10 rossonero con 13 reti e 13 assist, una doppia-doppia che evidenzia quanto sia fondamentale per la formazione di Stefano Pioli il calciatore.

Ebbene, mercoledì 8 maggio a partire dalle 15, grande iniziativa con protagonista proprio l’esterno. Al Casa Milan Store il calciatore sarà presente per un Meet&Greet allo scopo di promuovere l’ACM x RL10 capsule collection, svillupata proprio grazie alla preziosa collaborazione dell’esterno.

Leao, proprio come accaduto in precedenza con Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek e Pobega-Romero-Asslani, aspetterà tutti nella sede rossonera. Ed i primi 70 tifosi che si registreranno seguendo un link presente sul sito ufficiale del club, potranno incontrare il numero 10 rossonero, con tanto di possibilità di scattare selfie con il campione e ricevere un autografo.