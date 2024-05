Milan, domino in panchina: così arriva Luis Enrique

Il Milan è ancora alla ricerca di una nuova guida tecnica. Attenzione anche all’ultima pista che può portare in Francia: la situazione

Continua la ricerca dell’allenatore per il Milan. La squadra rossonera non ha ancora deciso chi guiderà la squadra con l’addio di Stefano Pioli al termine della stagione.

L’ultima idea è legata a Luis Enrique, che ieri è stato eliminato con il suo Psg, in semifinale di Champions League.

Al termine della partita, Al-Khelaifi ha in realtà confermato il suo tecnico: “Continueremo con questo progetto. Stiamo costruendo un progetto a lungo termine con la squadra più giovane d’Europa, il futuro sarà splendente. Continueremo su questa strada”.

Parole che non lasciano dubbi, ma saranno i prossimi giorni ad aiutarci a capire se il Psg ha davvero intenzione di proseguire con lo spagnolo, che ha un contratto in scadenza il il 30 giugno 2025. D’altronde l’alternativa è pronta da tempo e accetterebbe senza pensarci tanto.

Il sostituto dall’Italia

Non è un segreto, infatti, che Thiago Motta sarebbe ben felice di allenare il Psg. E’ vero che l’attuale allenatore, cercato anche dal Milan, ha raggiunto un accordo con la Juve, ma alla sua ex squadra non direbbe certamente di no. Con Motta sotto la Torre Eiffel, Luis Enrique sarebbe libero per legarsi al Milan.

Lo spagnolo è stato cercato in passato dai rossoneri, prima del suo approdo a Parigi. L’ex Barcellona rappresenta il profilo ideale per il Diavolo: vincente, con un’esperienza internazionale importante e bravissimo a lavorare con i giovani. Luis Enrique, che sa far giocare bene le proprie squadre, poi, troverebbe chiaramente il benestare della piazza. Un elemento questo che non si può certo sottovalutare.

Con questo scenario a rischiare la beffa potrebbe, dunque, essere la Juventus, che come detto, ha scelto da tempo di puntare su Thiago Motta. E’ l’uomo di Cristiano Giuntoli per il dopo Massimiliano Allegri, ma un clamoroso ribaltone potrebbe portare alla conferma del tecnico livornese o spingere i bianconeri (qualcuno all’interno del club lo vuole fortemente) a virare su Antonio Conte, rendendo felici diversi tifosi della Vecchia Signora. Servirà dunque aspettare per capire se questo scenario disegnato potrà davvero diventare realizzabile. Molto dipenderà dalle reali intenzioni di Al-Khelaifi e del suo Paris Saint-Germain