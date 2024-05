La scelta di Djokovic è una mazzata per Sinner: ribaltone in classifica

Mentre si prepara, ancora con qualche dubbio, a partire per Parigi, Jannik Sinner incassa la decisione del rivale: c’è l’annuncio

I diretti interessati non ne parlano. Anzi fanno quasi spallucce. Anzi, interrogati sull’argomento, o si rintanano dietro un ineluttabile destino, oppure sostengono che sia più importante vincere tornei e migliorare il proprio status di forma. La verità però, quella non detta ma conosciuta a chiunque ci sia passato, com’è normale che sia in una logica competitiva come quella del tennis moderno, è che la questione interessa. Eccome se interessa.



Stiamo parlando dell’appassionante lotta per la supremazia nel ranking mondiale nel circuito ATP, quella che vede al momento – per la 427esima settimana in carriera – Novak Djokovic davanti a tutti. Il più diretto inseguitore, Jannik Sinner, avrebbe già avuto l’occasione di mettere un’ipoteca sul sorpasso se avesse vinto a Madrid e a Roma. Peccato che l’azzurro si sia ritirato dal Mutua Open della capitale spagnola, e che abbia dolorosamente dovuto rinunciare agli Internazionali d’Italia per i noti problemi all’anca.

Dal canto suo il campione serbo, che pure era chiamato a difendere un quantitativo di punti maggiore al Foro Italico, non ha approfittato dell’assenza del rivale, uscendo inopinatamente dal torneo per mano di Alejandro Tabilo al terzo turno della kermesse.

Ecco che allora per Sinner si è improvvisamente prospettata l’ipotesi di scalzare il fuoriclasse dal trono anche senza giocare a Parigi. Sarebbe bastato che Nole non arrivasse in finale al Roland Garros per festeggiare un traguardo storico. E invece no. La situazione, dopo l’annuncio arrivato nel weekend finale di Roma dal 24 volte campione Slam, è nuovamente cambiata.

Djokovic, ecco il ‘catenaccio’ in difesa del primato mondiale

Dopo la magra figura di Roma – forse condizionata dal colpo in testa ricevuto dall’ormai famigerata borraccia – Djokovic ha deciso di mettere ‘minuti nelle gambe‘ – come si direbbe nel calcio – iscrivendosi all’ATP 250 di Ginevra. Una mossa inaspettata, che consentirebbe potenzialmente allo slavo di rosicchiare qualche punto all’azzurro in vista della resa dei conti di Parigi.

Col campione altoatesino ancora in dubbio per il Roland Garros – Sinner si è allenato a Monte Carlo, con buone sensazioni relativamente ai fastidi all’anca – Nole ha l’opportunità di sfruttare un piccolo salvagente in vista del Major transalpino. E dei relativi calcoli riguardanti il testa-a-testa per il primato in classifica.

In caso di assenza di Jannik a Parigi, se Djokovic dovesse raggiungere almeno la semifinale dell’ATP di Ginevra (100 punti) potrebbe rimanere in vetta al ranking già solamente arrivando in semifinale (e non necessariamente in finale) nel torneo che è stato, per ben 14 anni, di dominio esclusivo di un certo Rafa Nadal.