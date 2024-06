L’annuncio che scatena la furia dei tifosi: assurdo Sinner

Notizia clamorosa su Jannik Sinner, tifosi infuriati: nessuno poteva immaginarlo, l’annuncio lascia senza parole

Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo. Una notizia straordinaria arrivata, ufficialmente, grazie al ritiro di Novak Djokovic al Roland Garros. Impresa epica che in molti stavano aspettando con ansia, e che certifica quanto tutti già sapevamo da settimane ormai: in questo momento non c’è alcun tennista migliore di Sinner nel circuito.

In una settimana magica per Jannik e per il nostro tennis, è però arrivata in queste ore una vera batosta: l’annuncio è clamoroso e ha scatenato la furia di tutti i tifosi. Cosa possiamo chiedere di più al tennista di San Candido? Dalla fine del 2023 a oggi ha completamente stravolto la storia del nostro sport: ha riportato in Italia la Davis dopo 47 anni, ha conquistato un titolo dello Slam straordinario a Melbourne (primo italiano a riuscirci), è riuscito a conquistare la vetta della classifica ATP. Sognare qualcosa in più era francamente difficile.

Nel momento migliore della sua carriera e della storia del tennis azzurro è arrivata, però, come un vero fulmine a ciel sereno, una notizia in grado di rovinare l’atmosfera magica che da giorni si respira tra gli appassionati di tennis. L’annuncio ha infatti lasciato perplessi molti tifosi, scatenando la furia di chi non poteva mai immaginare parole del genere all’indomani di un traguardo che fino a poco tempo fa in Italia avevamo solo potuto ammirare da lontano.

Sinner numero uno al mondo, colpo di scena: l’annuncio fa impazzire i tifosi

La notizia della conquista della vetta della classifica ATP da parte del nostro Sinner ha fatto impazzire di gioia tutti gli appassionati di tennis italiani. Tutti, meno uno. In molti hanno infatti atteso con ansia le dichiarazioni di quello che, a detta di tanti addetti ai lavori, è stato a lungo considerato il più forte tennista italiano di tutti i tempi, Nicola Pietrangeli.

E come sempre il 90enne nativo di Tunisi è riuscito con poche parole a destare grande scalpore tra tutti i tifosi. Chi si aspettava solo complimenti, sarà infatti rimasto in parte deluso. Perché è vero che il due volte vincitore del Roland Garros non ha fatto mancare elogi nei confronti di Jannik, ma non ha potuto fare a meno di sottolineare ancora una volta come tra loro ci sia, a suo dire, molta distanza.

In sintesi, Sinner sarà anche il numero uno al mondo, ma a parere di Pietrangeli non è ancora il più grande italiano di tutti i tempi. Lo ha dichiarato lo stesso ex tennista ai microfoni di Rai Radio Uno, senza troppi giri di parole: “Sto correndo il pericolo di non essere più il tennista italiano più forte di sempre, ma lo vedremo solo quando Sinner smetterà. Per ora il migliore sono ancora io“.

Al Corriere dello Sport, il fuoriclasse nativo di Tunisi ha poi aggiunto però degli elogi che non potranno che essere accolti con grande piacere dallo stesso altoatesino: “Anche se i punti dicevano che Djokovic era ancora il numero uno, Sinner aveva raggiunto la vetta già da anni. Forse era meglio quando il ranking lo stilavano i giornalisti, quest’era moderna forse un giorno qualcuno me la spiegherà“.