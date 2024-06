Alonso contro Leclerc: furia dei tifosi Ferrari contro Fernando

Fernando Alonso fa infuriare i tifosi della Ferrari: il pilota spagnolo si scaglia contro Charles Leclerc, cosa è successo

Incredibile ma vero: Fernando Alonso si è scagliato in maniera durissima contro Charles Leclerc, scatenando la furia dei tifosi della Ferrari. Che il due volte iridato sia un personaggio solitamente senza peli sulla lingua, lo sappiamo bene. Pilota dalla grandissima esperienza, peraltro ex ferrarista, con poca fortuna, lo spagnolo ha più volte creato polemiche e dibattiti con le sue dichiarazioni. Mai prima d’ora era però riuscito a far infuriare in questo modo i tifosi della Rossa.

Rispettato dal popolo di Maranello, nonostante nei suoi cinque anni in Ferrari non sia mai riuscito ad andare oltre il secondo posto nella classifica finale, Alonso evidentemente ha dimenticato i suoi trascorsi “italiani”. O forse li ricorda talmente bene da potersi permettere il lusso di esprimersi in maniera piuttosto libera nei confronti di una scuderia che in realtà, ormai molti anni fa, ha provato a fare di tutto per permettergli di tornare nuovamente sul tetto del mondo.

Se già nel recente passato si è lasciato andare, in alcune occasioni, a qualche dichiarazione alquanto venefiche nei confronti della Rossa, stavolta è andato oltre il consentito, pungendo Leclerc con parole che hanno creato non poco fastidio nei tifosi non solo del monegasco, ma soprattutto in quelli della Ferrari, che forse da parte di Alonso si sarebbero aspettati maggior riconoscenza.

Alonso attacca Leclerc e la Ferrari: parole durissime, i tifosi si infuriano

Ma cosa è successo di così grave da scatenare questo parapiglia tra Alonso e la Ferrari? Facciamo ordine. Il “fattaccio”, se così si può definire, è avvenuto durante le prove libere del venerdì del Gran Premio del Canada. Prove che peraltro hanno visto l’attuale pilota dell’Aston Martin come il più veloce in pista.

Nonostante l’ottimo risultato, lo spagnolo non ha però visto di buon grado il comportamento di Leclerc, colpevole a suo dire di un po’ di disattenzione nel gestire il traffico nell’outlap. Un atteggiamento a suo dire volontario e poco sportivo da parte del monegasco e della stessa Ferrari.

Senza nascondere il suo fastidio, in un team radio che non è sfuggito agli appassionati Alonso si è lamentato così con il proprio team: “Lelcerc nell’ultima curva è il più lento di tutti. Niente specchietti, come sempre nella Ferrari“. Una frecciata clamorosa nei confronti del pilota monegasco ma soprattutto della Ferrari.

L’ennesima prova di come il rapporto tra lo spagnolo e la scuderia, dopo il divorzio del 2014, non sia rimasto proprio amichevole, forse anche a causa di aspettative che, nel suo lustro ferrarista, non sono mai state rispettate, per responsabilità probabilmente di tutte le parti in causa.