Accordo raggiunto, addio al 100%: è tutto deciso

Un obiettivo rossonero è pronto per cambiare squadra: c’è una nuova conferma sul suo futuro. Lo vedremo a Milanello?

Il Milan deve rinforzare ogni reparto per la prossima stagione e certamente a centrocampo dovrà prendere un giocatore forte fisicamente e capace di fare la differenza soprattutto in fase difensiva. Un profilo così è mancato tanto alla squadra di Stefano Pioli, in particolare nell’ultima stagione.

Franck Kessie non è mai stato davvero sostituito e con il successivo addio anche di Sandro Tonali la mediana rossonera è diventata ancora meno solida. La scelta di puntare su centrocampisti con caratteristiche diverse non ha pagato pienamente e nella prossima finestra estiva del calciomercato la dirigenza intende porre rimedio. Ci sono più profili nella lista di Geoffrey Moncada e uno dei preferiti è sicuramente Youssouf Fofana.

Milan, Fofana: nuova conferma sul futuro

Il mediano classe 1999 è reduce da delle buone stagioni al Monaco e ha anche guadagnato la nazionale francese, nella quale è compagno di Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. I tre possono sicuramente parlargli bene del Milan e di Milano, magari influenzando la sua decisione sul futuro.

In queste ore è arrivata un’ulteriore conferma del fatto che Fofana lascerà il Principato. È già d’accordo con il club monegasco per cambiare maglia nella prossima stagione, lo aveva anticipato lui stesso recentemente. In questo momento non c’è nessuna trattativa in corso, però il Milan è realmente interessato. Per caratteristiche ed esperienza sarebbe un tassello perfetto per la mediana della squadra che sarà allenata da Paulo Fonseca.

Oltre ad essere dominante fisicamente e abile a rubare palloni, il francese se la cava bene anche nella gestione del pallone. Ha tutto per essere un valore aggiunto in questo Milan. Nell’ultima stagione ha messo assieme 4 gol e 4 assist in 35 presenze, è cresciuto in quanto a contributo nella fase offensiva. Sicuramente le sue doti si vedono di più in quella difensiva, però ha ancora margini di miglioramento per diventare un centrocampista più completo.

Oltre ai già citati Maignan, Hernandez e Giroud, anche Moncada è uno che può fare la differenza in questa operazione. L’attuale direttore tecnico rossonero ha lavorato per diversi anni al Monaco e ha mantenuto buoni rapporti con il suo ex club. Conosce molto bene Fofana e può avere le carte giuste per portarlo a Milanello. Potrebbe servire un investimento da 18-20 milioni di euro per comprare il cartellino. Attenzione al Paris Saint Germain, all’Atletico Madrid e alle “solite” società della Premier League.