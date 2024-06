Ansia Thiaw e Milan preoccupato: tifosi con le mani tra i capelli

C’è preoccupazione in casa Milan per quello che riguarda Malick Thiaw, centrale tedesco classe 2001 reduce da un stagione difficile.

Tempo di valutazioni in casa Milan su tutti gli uomini della rosa con il club che dovrà valutare almeno una cessione eccellente durante la prossima estate.

L’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan porterà il club a cambiare molto anche dal punto di vista dell’organico. Il tecnico portoghese vuole valutare bene i giocatori a disposizione ed è in costante contatto con la dirigenza per capire il da farsi in sede di mercato. Una decisione a sorpresa potrebbe arrivare su Malick Thiaw, difensore tedesco giunto in rossonero nell’estate del 2022.

Milan, futuro in bilico per Thiaw: colpo di scena

Il Bayern Monaco, pronto a rivoluzionare il proprio pacchetto arretrato, avrebbe messo nel mirino Malick Thiaw, centrale rossonero che è reduce da una stagione difficile sia per via dell’infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane sia per alcune prestazioni non all’altezza dell’annata precedente.

I bavaresi hanno chiuso con lo Stoccarda per Ito, difensore giapponese mancino che si metterà a disposizione di Vincent Kompany a partire dal prossimo ritiro. La sensazione è che però il club voglia regalare al tecnico belga un altro colpo in difesa e nel mirino c’è proprio Thiaw. Il centrale è nel giro della nazionale maggiore tedesca ma la convocazione per l’europeo da disputare in casa non è arrivata proprio per la stagione non eccellente del classe 2001.

Al termine dello scorso campionato diverse squadre si erano fatte avanti per il giovane tedesco tra cui proprio il Bayern Monaco. Il Milan aveva respinto gli assalti in sede di mercato conscio di voler puntare su Thiaw anche in ottica futura. Il cambio in panchina e la stagione non esaltante dell’ex Schalke 04 però hanno cambiato le carte in tavola. Il club meneghino ora sarebbe disposto a dire sì ad una ricca offerta per monetizzare e reinvestire proprio sul pacchetto arretrato da regalare a Paulo Fonseca. I bavaresi potrebbero mettere sul piatto circa 25 milioni di euro.

Non è di certo un segreto che il Milan sia molto interessato ad Alessandro Buongiorno, centrale del Torino finito nel mirino di tutte le big italiane ed anche alcune estere. Urbano Cairo, presidente dei granata ha più volte affermato di voler trattenere il classe 1999 a Torino ma sarà difficile resistere agli assalti delle grandi squadre. Il prezzo fissato per il cartellino del centrale della nazionale italiana si aggira intorno ai 40 milioni di euro con il Milan che vorrebbe provare ad inserire una contropartita tecnica (probabilmente Pobega) per abbassare le pretese.