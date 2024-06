La storia si ripete: al Milan un nuovo trio olandese

Nella squadra rossonera ci potrebbero essere tre olandesi nella prossima stagione: niente paragoni col trio storico del passato, però giocatori di buonissimo livello.

Il Milan ha ufficializzato che Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore e adesso i tifosi aspettano di conoscere i nomi dei nuovi rinforzi. Uno che attualmente è oggetto di trattativa reale è Joshua Zirkzee, ritenuto l’attaccante ideale per il futuro.

Com’è noto, in questo momento a separare il giocatore dal trasferimento in rossonero è il mancato accordo sulla commissione che il club dovrebbe corrispondere al suo agente Kia Joorabchian. Approdare a Milano rappresenta un sogno per lui, grande ammiratore di Zlatan Ibrahimovic, e spera che l’operazione vada in porto.

In questi giorni è stato convocato dall’Olanda per sostituire l’infortunato Brobbey all’Europeo e sicuramente avrà modo di parlare con Tijjani Reijnders, centrocampista arrivato a Milanello poco meno di un anno fa. I due potrebbero ritrovarsi assieme anche a livello di club nella prossima stagione. E potrebbe esserci anche un terzo olandese a fargli compagnia.

Un altro olandese oltre a Zirkzee: nuovo trio oranje in rossonero

Il direttore tecnico Geoffrey Moncada non è concentrato solo sull’attacco per il calciomercato estivo, il Milan va rinforzato in ogni reparto. Ad esempio, ci si aspetta un buon colpo in mediana e gli occhi sono ancora rivolti alla Eredivisie, campionato dal quale è arrivato lo stesso Reijnders nell’estate 2023.

Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il nome nuovo è quello di Mats Wieffer, 24enne in forza al Feyenoord. Nell’ultima stagione ha totalizzato 42 presenze, 6 gol e 4 assist. Alto 1,88 metri, è un centrocampista molto completo a livello di caratteristiche. Tatticamente è duttile: può giocare in mediana, in posizione più avanzata o addirittura da difensore centrale. Possiede una buona tecnica, visione di gioco e abilità nell’aggressione per recuperare palla. Garantisce equilibrio e sa rendersi pericoloso anche in fase offensiva con tiri e inserimenti. Potrebbe essere un’ottima aggiunta al centrocampo del Milan.

La società rossonera ha avviato dei contatti per capire le condizioni dell’operazione. Il Feyenoord chiede 25 milioni di euro per la cessione del cartellino di Wieffer, che ha un contratto in scadenza a giugno 2027. Nelle settimane scorse si era parlato di un interesse del club di Rotterdam per Jan-Carlo Simic, da capire se il difensore serbo (scadenza 2025) possa essere inserito in una eventuale trattativa.

In teoria, il Milan potrebbe ritrovarsi nella prossima stagione con il trio olandese Reijnders-Wieffer-Zirkzee. Ovviamente, nessun paragone con quello storico Rijkaard-Gullit-van Basten, però sarebbe interessate vedere di nuovo tre nazionali olandesi assieme in rossonero. Altri due connazionali noti che hanno vestito la maglia del Diavolo sono Clarence Seedorf e Jaap Stam, soprattutto Seedorf ha lasciato il segno.