Milan, Reijnders ai saluti: cifra monstre e addio

L’offerta per Tijjani Reijnders è troppo ghiotta per essere rifiutata: il centrocampista olandese si prepara a lasciare il Milan.

Tijjani Reijnders ha disputato una stagione da grandissimo protagonista con la maglia del Milan. Il suo rendimento è stato davvero straordinario in un’annata sicuramente non esaltante per i colori rossoneri, almeno stando alle aspettative della scorsa estate. Tuttavia se da una parte la crescita imponente del centrocampista olandese è una gioia per i tifosi milanisti, dall’altra le attenzioni sempre più crescenti dei big club esteri non fanno dormire sonni tranquilli.

Nella giornata di lunedì un articolo di Mike McGrath per il Telegraph riferiva infatti che il Manchester City sarebbe pronto a investire una grossa somma per portare all’Etihad il centrocampista del Milan. Guardiola ha infatti fatto il nome di Reijnders alla dirigenza dei Citizens: il tecnico spagnolo è convinto che un profilo come lui sia davvero quello che ci vuole per alzare di parecchio il livello qualitativo della mediana.

In più Reijnders è un giocatore che garantisce anche un buon numero di gol. Infine Pep Guardiola apprezza tantissimo la sua versatilità: una caratteristica che può fare davvero molto comodo al City. Tuttavia sull’ex AZ Alkmaar non c’è solo il club di Manchester. La concorrenza è molto folta, a cominciare proprio dai ‘cugini’ dello United.

Reijnders ai saluti: nuova squadra, offerta shock

Oltre ai Red Devils anche Chelsea e Barcellona hanno messo gli occhi sul centrocampista olandese e sono pronti a sborsare una cifra molto elevata per strapparlo al Milan. I rossoneri sono stati chiari: per sedersi al tavolo delle trattative Ibrahimovic e Moncada vogliono offerte non inferiori a 70 milioni di euro.

Secondo quanto riferito dai media britannici sembra che il Manchester City abbia pronta un’offerta da 60 milioni di euro più bonus per il nazionale olandese. Già nelle prossime settimane si capirà se United, Chelsea e Barcellona proveranno a rilanciare: se dovesse scatenarsi un’asta i più contenti sarebbero proprio i rossoneri.

Il Milan sfrutterebbe poi il denaro ricavato dalla cessione di Reijnders per allestire un calciomercato importante. Il giocatore si trova molto bene a Milano e lo scorso marzo ha firmato il rinnovo di contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 2030. Una mossa che lascia intendere come il legame sia ormai molto forte: serve davvero un’offerta ‘monstre’ per strapparlo al Diavolo.