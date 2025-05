È lui il primo obiettivo: offerta irrinunciabile al Milan in arrivo, scoppia il caos

Il peggio deve ancora venire. Dopo l’ennesima delusione, i tifosi tremano: sta arrivando un’offerta irrinunciabile per uno dei giocatori più forti della rosa

Non poteva che finire così. Una delle stagioni più negative della storia del Milan si è conclusa con l’ennesima beffa: la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Il trofeo finisce meritatamente nelle mani dei rossoblu, che hanno preparato benissimo la gara e hanno avuto la meglio grazie al gol di Ndoye verso la prima parte del secondo tempo. Non ce n’era bisogno ma questa sconfitta certifica ancor di più il fallimento di Giorgio Furlani, di Geoffrey Moncada e di Zlatan Ibrahimovic.

Senza dimenticare Sergio Conceicao, che da quando è arrivato è uscito dalla Champions League per mano di Dinamo Zagabria prima e Feyenoord poi, non ha mai lottato per il quarto posto e ora ha perso anche questa finale. Responsabilità grosse anche per la gestione tecnica, ma il pesce puzza sempre dalla testa. E i problemi per i tifosi del Milan potrebbero non essere finiti qui: si fa sempre più forte la possibilità di vivere un Tonali bis.

Il Milan sta per ricevere una grossa offerta: i dettagli

Il Manchester City fa sul serio per Tijjani Reijnders. The Telegraph ha parlato di questa possibilità per la prima volta nei giorni scorsi, poi ripresa e confermata anche da Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Entrambi, nelle scorse ore, hanno aggiornato la situazione: molto presto, probabilmente nelle prossime settimane, arriverà un’offerta ufficiale da parte del club di Pep Guardiola per l’acquisto del centrocampista olandese.

Il Milan, dall’addio di Paolo Maldini in poi, ha una politica piuttosto chiara sulle cessioni: chiunque è da considerare cedibile, l’importante è che arrivi la cifra giusta. Sandro Tonali a giugno 2023 è l’esempio più chiaro, anche se poi, grazie ai bilanci, abbiamo saputo che la somma per la cessione non era poi così straordinaria come si diceva (58,9 milioni). Per Reijnders potrebbe arrivare un’offerta intorno ai 70 milioni: Guardiola lo vuole fortemente e le continue indiscrezioni in arrivo su questa trattativa fanno pensare al peggio.

Una proposta del genere a Casa Milan non verrà rifiutata: i soldi vengono prima di tutto, e questo è piuttosto chiaro. Reijnders ha rinnovato di recente fino al 2030, ma è solo una ulteriore posizione di forza da parte del Milan, che così può spingersi ancor più in alto per la cessione di uno dei suoi migliori giocatori. Vedremo cosa accadrà, ma c’è la forte sensazione che il peggio debba ancora venire.