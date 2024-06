Il Milan chiude, adesso si può: arriva il nuovo centrale

Il Milan accelera sul mercato dopo l’arrivo di Paulo Fonseca in panchina, mosse importanti per i rossoneri tra cui il nuovo difensore centrale

Il Milan lancia la nuova era in stile Ibrahimovic. E’ il senior partner di Red Bird, braccio destro di Gerry Cardinale ed ex leggenda del club rossonero, a farsi carico di presentare la nuova stagione. Partendo dal primo, fondamentale, mattone: l’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore.

Una scelta ovviamente spiegata con orgoglio e soddisfazione davanti alle telecamere, smentendo le ipotesi di divisioni nella dirigenza e chiarendo: “Abbiamo preso un allenatore, non un manager“. In questo modo, sottolineando la volontà della società di prendere un tecnico di campo.

Da parte dello svedese, la conferma che il Milan compirà un mercato ambizioso, innanzitutto trattenendo i big. Smentite le voci di cessione dei big, Maignan, Theo Hernandez e Leao in testa. I tre resteranno per continuare a fare grande il Diavolo. A loro saranno affiancati giocatori importanti. Uno di questi potrebbe essere Zirkzee, che il Milan sta trattando con decisione.

Ibrahimovic ha confermato il grande interessamento del club e ammesso che il giocatore piace molto, ma ha lanciato un monito: “Commissioni? Non facciamo beneficenza“. Nel frattempo, oltre l’attaccante, il Milan dovrà anche compiere qualche acquisto importante in difesa. C’è l’addio di Kjaer da colmare e per questo si monitora un nome piuttosto prestigioso.

Milan, colpo a parametro zero in difesa: siamo alla svolta

Al posto dell’esperto danese, potrebbe arrivare un giocatore altrettanto esperto e a parametro zero, uno dei migliori difensori della sua generazione: vale a dire Mats Hummels.

Altra stagione importante vissuta al Borussia Dortmund dal 35enne tedesco, chiusa però con l’amarezza della sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid. Il suo percorso potrebbe concludersi con l’addio, il club non intende rinnovargli il contratto.

Ci sono state del resto delle tensioni nel finale di stagione con il tecnico Edin Terzic, che si è dimesso abbandonando la squadra dopo tre anni e mezzo. A pesare, l’intervista alla ‘Bild’ di pochi giorni prima della finale rilasciata dallo stesso Hummels, in cui aveva criticato il modo di giocare dell’allenatore.

Se Terzic è andato via, Hummels potrebbe salutare altrettanto, con la Serie A che osserva con attenzione. Il Milan pensa a un rinforzo di grande esperienza e carisma, ma non è l’unica pista italiana, dato che anche la Roma è interessata.