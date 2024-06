Milan, tutto fatto: arriva il bomber: manca solo la firma

Il Milan risolve uno dei suoi problemi di mercato estivi, ingaggiando ufficialmente il centravanti che sarà utile per la stagione a venire.

C’è grande attesa e curiosità per la costruzione della rosa del nuovo Milan, la squadra allenata da Paulo Fonseca che prenderà vita nelle prossime settimane. Dopo la fine dell’era Pioli, tecnico che per quasi cinque anni ha guidato con ottimi riscontri il club rossonero, è tempo di cambiamenti e di novità.

Le filosofie calcistiche di Fonseca e di Pioli non differiscono troppo, a cominciare dal modulo di gioco (entrambi puntano il più delle volte sul 4-2-3-1) passando per l’equilibrio di squadra. Ma sarà interessante capire su quali elementi e calciatori il tecnico portoghese vorrà puntare in vista della nuova stagione. Scelte che ovviamente condizioneranno i movimenti di calciomercato in entrata ed in uscita.

Uno dei reparti che subirà senza dubbio maggiori interventi è l’attacco. In primis perché urge l’acquisto di un numero 9 nuovo di zecca, dopo l’addio di Olivier Giroud. Il bomber francese, oggi impegnato a Euro 2024, si trasferirà negli Stati Uniti per terminare la carriera oltre oceano. Attacco dunque da ricostruire per la società di via Aldo Rossi.

L’attaccante dice sì al Milan: primo tassello per Fonseca

Sembra tutto fatto, secondo le ultime indiscrezioni odierne de Il Corriere dello Sport, per l’innesto di un attaccante. O meglio, per la conferma di questo calciatore che ha superato l’esame di valutazione di Ibrahimovic e degli altri dirigenti operativi del Milan. Stiamo parlando di Luka Jovic.

Il centravanti serbo ha giocato nel Milan nella stagione appena conclusa, ma con un solo anno di contratto in essere. Il 30 giugno prossimo scadrà l’accordo tra Jovic ed il suo attuale club, col rischio di ritrovarsi svincolato. Ma i rossoneri, che hanno apprezzato il suo impiego da punta di riserva, hanno deciso di prolungare il contratto di almeno un paio di stagioni.

Jovic ed i suoi agenti stanno per dire sì ufficialmente a tale proposta, nonostante un paio di club stranieri abbiano sondato il terreno per ingaggiare l’ex Fiorentina e Eintracht. Il Milan ha apprezzato i 9 gol stagionali del serbo e la capacità di mettersi a disposizione partendo spesso dalla panchina.

Un tassello per Fonseca è dunque già pronto; la conferma di Jovic permette al Milan ora di concentrarsi solo sulla punta titolare, su colui che effettivamente dovrà prendere l’eredità di Giroud. Complicatasi la pista che porta allo sloveno Sesko, che ha scelto di restare al Lipsia, restano in corsa Joshua Zirkzee del Bologna e il sorprendente Artem Dovbyk del Girona.