Dal Milan all’Arabia Saudita, scelta clamorosa: addio Europa

Dopo gli anni trascorsi in rossonero, possibile trasferimento nella Saudi Pro League: sarebbe non poco sorprendente.

Questo periodo è ricco di indiscrezioni di calciomercato, ci sono calciatori e allenatori che possono iniziare nuove avventure professionali nella prossima stagione. Tanti nomi sono al centro di indiscrezioni.

Dopo l’annuncio della sua mancata conferma al Milan, si sta parlando poco del futuro di Stefano Pioli. Era stato accostato alle panchine di Napoli e Bologna, che però hanno preso rispettivamente Antonio Conte e Vincenzo Italiano. È rimasto legato al club rossonero da un contratto che scadrà solo a giugno 2025 e sarà interessante vedere quale sarà la sua prossima avventura.

Pioli, prima sfida estera: la rivelazione

L’allenatore emiliano ha ammesso che gli piacerebbe lavorare in Premier League, però al momento le società inglesi hanno fatto altre scelte. Dovrà attendere prima di sperare in un’occasione nel campionato più competitivo del mondo.

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, Pioli è uno dei tre principali candidati dell’Al-Ittihad per sostituire Marcelo Gallardo. Già a maggio si parlava dell’addio dell’argentino al club saudita e allora c’era anche stato un accostamento al Milan, senza che poi si sviluppasse qualcosa di concreto.

Certamente l’Al-Ittihad può formulare un’offerta economica particolarmente ricca per convincere Pioli a trasferirsi nella Saudi Po League. Gallardo percepisce uno stipendio di circa 20 milioni di euro annui, quindi anche l’ex Milan può aspirare a prendere una cifra molto alta. Da capire se voglia davvero provare un’esperienza in Arabia Saudita o se preferisca attendere che si liberi una panchina in Serie A o in un altro campionato europeo.

Anche Massimiliano Allegri è stato indicato come idea dell’Al-Ittihad per la guida tecnica di una squadra che ha tra le propria fila calciatori come N’Golo Kanté, Fabinho e Karim Benzema. In organico c’è pure Luiz Felipe, difensore che in Italia abbiamo visto con le maglie di Lazio e Salernitana.

I gialloneri hanno concluso l’ultimo campionato al quinto posto della classifica, quindi non si sono qualificati alla prossima Champions League. Un fallimento che costerà la panchina a Gallardo. Recentemente il presidente Anmar Al-Haili ha rivelato di aver fatto un’offerta contrattuale da ben 1,4 miliardi di euro a Lionel Messi, che poi ha preferito andare negli Stati Uniti all’Inter Miami. Questo testimonia il potenziale economico del club saudita, che è di proprietà del fondo sovrano PIF come Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli.