Soluzione trovata, adesso tocca al Milan: si può chiudere subito

Un obiettivo del club rossonero potrebbe riavvicinarsi: una soluzione a sorpresa potrebbe consentire di chiudere l’operazione.

I tifosi del Milan si aspettano un grande colpo in attacco e da diverse settimane è Joshua Zirkzee il nome forte per l’attacco. Da più parti sono giunte conferme sulla trattativa in corso, anche se non c’è ancora un accordo totale.

La società rossonera è pronta a pagare i 40 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione attivabile il 1° luglio e a corrispondere al giocatore uno stipendio da 4-4,5 milioni netti annui per cinque stagioni. Lo scoglio sembrano essere le note commissioni, sulle quali c’è una negoziazione in atto con Kia Joorabchian, manager che cura gli interessi del numero 9 del Bologna. Si arriverà a un’intesa nei prossimi giorni? Difficile dirlo.

Milan, affare Zirkzee: trovata la soluzione?

Il Milan ha una politica che non prevede di elargire commissioni troppo onerose ai procuratori, anche per questo sono sfumati alcuni trasferimenti o certe trattative per colpi “a parametro zero” non sono mai partite. Nel caso di Zirkzee capiremo presto quale sarà l’epilogo.

Intanto, è spuntata una possibile soluzione per avvicinare le parti. Come rivelato da sempremilan.it, nella trattativa si è parlato anche di Jordan Zirkzee, il fratello di Joshua. È un attaccante classe 2005 che milita nel Bayer Leverkusen e ha un contratto che scade a fine giugno 2024 quindi può essere tesserato senza pagare il cartellino. Con la squadra Under 19 del club tedesco ha messo insieme 6 gol e 3 assist in 21 presenze. Si è trasferito in Germania nell’estate 2021, dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile del Feyenoord.

Sarà Jordan la chiave per sbloccare l’affare? A qualcuno questa situazione ricorda quando il Milan ingaggiò Digao, fratello di Ricardo Kakà, oppure quando riprese Antonio Donnarumma, fratello di Gigio. Il giovane attaccante del Bayer Leverkusen potrebbe essere inserito nella squadra Under 23 che il Diavolo schiererà nel campionato di Serie C nella prossima stagione.

In attesa di capire se Zirkzee vestirà la maglia rossonera, non mancano i nomi di attaccanti alternativi. Uno dei più citati è Artem Dovbyk del Girona, mentre sembrano essere rimasti più sullo sfondo nomi come Jonathan David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord. Nelle ultime ore ne è emerso uno nuovo: Ermedin Demirovic dell’Augsburg, 15 gol e 10 assist nelle 34 presenze totalizzate nell’ultima stagione. Le idee non mancano al direttore tecnico Geoffrey Moncada e al resto del management sportivo del Milan.