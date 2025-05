Scelta a sorpresa di Conceicao, contro il Bologna cambia tutto: formazione inedita

Conceicao potrebbe schierare una formazione inedita per la gara contro il Bologna di domani: cambia tutto, i dettagli

Da diverse settimane ormai il Milan gioca una partita a settimana e senza pretese: lontanissimo dalla zona Champions da tempo, i rossoneri hanno potuto concentrarsi solo ed esclusivamente sul cammino in Coppa Italia. Grazie alla bella partita di ritorno contro l’Inter in semifinale, gli uomini di Sergio Conceicao si sono guadagnati la finale e quindi la possibilità di vincere un secondo trofeo in una delle peggiori stagioni di sempre (dopo la Supercoppa di gennaio). L’avversario è il Bologna, che è anche l’avversario della partita di campionato in programma domani.

Conceicao, oltre ad una rosa più forte e ad un campionato che, di recente, non ha richiesto grossi sforzi, ha un altro vantaggio rispetto al Bologna (che è ancora in corsa per un posto in Champions): la possibilità di fare turnover. E infatti, stando alle indicazioni che arrivano da Milanello, per la gara di San Siro di domani potremmo vedere una formazione inedita con tantissimi cambi, a partire dal portiere.

Milan-Bologna, le scelte di Conceicao: è rivoluzione

In Milan-Bologna, infatti, potremmo vedere dal primo minuto Marco Sportiello invece di Mike Maignan: Conceicao deciderà anche dopo un confronto con il francese, che potrebbe lasciare il posto al suo secondo per prepararsi al meglio per la finale di mercoledì. In difesa, potrebbe riposare Matteo Gabbia, quindi: Thiaw al centro, Tomori a destra e Pavlovic a sinistra, ma non è da escludere che possa andare in panchina anche uno di loro due.

Fofana non è al top e non giocherò, turno di riposo anche per l’instancabile Reijnders: al centro del campo quindi probabile conferma di Loftus-Cheek, titolare anche contro il Genoa lunedì, al fianco di Yunus Musah. Non sarà disponibile Bondo, ancora alle prese con il problema alla caviglia che forse lo costringerà a dare forfait anche per la finale. Kyle Walker l’esterno a destra, Terracciano a sinistra.

In attacco, Samuel Chukwueze verso una maglia da titolare così come Joao Felix, alle ultime battute con la maglia del Milan prima del rientro al Chelsea dal prestito. Il centravanti dovrebbe essere Santiago Gimenez: Luka Jovic verso il riposo, Abraham è rientrato in gruppo ma non è al meglio, per questo potrebbe esserci finalmente spazio per il messicano dal primo minuto.

La probabile formazione del Milan contro il Bologna

Sportiello; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Walker, Musah, Loftus-Cheek, Terracciano; Chukwueze, Gimenez, Joao Felix.