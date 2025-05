Milan, ribaltone totale: “Viva Maldini, quello combinato dopo è un reato”

Parole che non lasciano davvero dubbi. C’è davvero parecchio sconforto nel mondo rossonero. Ora lo hanno capito tutti

Vedere l’Inter volare in finale di Champions League per la seconda volta negli ultimi tre anni fa davvero male ai tifosi del Milan. E’ evidente che con l’arrivo di Gerry Cardinale al Diavolo le cose non sono andate come tutti si auguravano.

Dalla cacciata di Paolo Maldini, poi, la situazione è chiaramente peggiorata. Da quando c’è Giorgio Furlani, al comando, con Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic al suo fianco, il Milan è solamente peggiorato. Così anche uno che è sempre stato dalla parte di questa dirigenza, difendendo l’Amministratore delegato, ha cambiato idea.

Francesco Letizia, intervenendo a SportItalia, ha usato parole importanti per descrivere il Milan di oggi. Quel Milan nato dall’esonero del numero 3 del Diavolo: “Devo dire con grande sincerità che se ci fosse stato Paolo Maldini, non saremmo arrivati a questo. Bisogna fare una grande premesse: Paolo Maldini è una persona e un personaggio discusso, anche più di quello ch viene detto dai tifosi del Milan, perché ha un carattere difficile, un carattere spigoloso. Ha un modo di porsi e relazionarsi non sempre facile, anche nei confronti di chi lavora con lui. E questi sono stati i motivi che sono stati posti davanti all’allontanamento di Paolo Maldini. Dei motivi che conoscendo i modi di porsi e di fare di Paolo Maldini, possono anche sembrare comprensibili…”

Letizia boccia il dopo Maldini: “Paolo per sempre”

“Poi, però, andiamo a vedere l’alternativa e cosa è diventato il Milan senza Paolo Maldini e allora anche io stesso, che in un primo momento avevo messo sul piatto della bilancia i contro di Paolo Maldini, oggi vi dico… Con Paolo Maldini il Milan non sarebbe questo”. Prosegue Francesco Letizia.

“Paolo Maldini ha fatto la storia del Milan, Paolo Maldini è una persona che ha a cuore il Milan e la sua storia. Oggi Paolo Maldini non avrebbe permesso tutto questo. Quindi non era un reato separarsi da Paolo Maldini, ma è un reato quello che hanno combinato dopo, è un reato quello che è venuto dopo. Se questa è l’alternativa a Paolo Maldini, con tutti i limiti che può avere, viva Paolo Maldini sempre e per sempre”. Ha concluso il giornalista di SportItalia.