Scelta fatta per la panchina del Milan, l’annuncio spiazza i tifosi

Allenatore cercasi per la prossima stagione: c’è un italiano libero che potrebbe fare al caso dei rossoneri. Tutti i dettagli.

Il Milan dovrà prendere una importante decisione a giugno: in caso di addio di Sergio Conceicao, sempre più probabile, bisognerà scegliere un nuovo allenatore. E stavolta non si può sbagliare. L’anno scorso, per il post Pioli, con tanti grandi allenatori liberi (Antonio Conte su tutti), la scelta di Furlani e Moncada è ricaduta su Paulo Fonseca, ottimo allenatore ma non idoneo in quel momento storico. Le conseguenze in campo sono state disastrose: il Milan è nono in classifica ed è fuori dalla prossima Champions League.

Da parte dei tifosi, non c’è grande fiducia nei confronti della società, come è giusto che sia: negli ultimi due anni, cioè da quando Furlani ha preso il controllo dell’area sportiva dopo Paolo Maldini, è peggiorato tutto fino al fallimento totale di questa stagione. Nonostante tutto, ancora a lui è affidata la gestione della squadra e sarà quindi sua l’ultima parola per la panchina. L’idea è quella di affidare l’incarico ad un allenatore italiano: fra Allegri e Conte (che potrebbe liberarsi dal Napoli), a spuntarla potrebbe essere un terzo.

Sarri-Milan, idea approvata dal grande ex

Il Milan sta prendendo in considerazione varie ipotesi: Allegri è libero da vincoli contrattuali e non avrebbe problemi ad accettare, ma è reduce da tre anni pessimi alla Juventus dove non è riuscito ad ottenere risultati né a valorizzare l’ottimo materiale tecnico a disposizione. Conte è il sogno e il massimo possibile, ma dopo quanto accaduto l’estate scorsa è difficile pensare ad un ritorno di fiamma. Più probabile, invece, una terza strada che porta fino in Toscana.

Fra gli allenatori italiani liberi e più bravi in circolazione, apprezzato anche da buona parte dei tifosi, c’è Maurizio Sarri. Dopo l’addio alla Lazio (decise di rinunciare allo stipendio di un anno intero), l’allenatore ex Napoli e Juventus non ha trovato un’altra squadra: di offerte ne ha ricevute, ma lui le ha rifiutate perché in attesa di una chiamata più importante.

Il Milan potrebbe essere l’avventura che può riaccendere il fuoco dentro che lui cerca ed è favorevole a questa possibilità Faouzi Ghoulam, uno dei giocatori che più ha beneficiato del suo lavoro a Napoli: “In Italia mi manca il calcio di Maurizio Sarri. Lo vedrei bene sulla panchina del Milan“. Che possa essere lui la scelta definitiva per la panchina? Probabile, ma ancora nessuna scelta è stata fatta. Attenzione a Vincenzo Italiano e a Cesc Fabregas.