Il Milan lo rispedisce a casa: accordo vicino

Il Milan lo rimanda a casa dopo una stagione in Italia davvero complicata. Il calciatore ha dimostrato di non essere pronto e ha le valigie in mano

Se ne parla poco, ma c’è anche lui tra i calciatori con la valigia in mano pronto a lasciare il Milan. La sua avventura in rossonero non è per nulla iniziata bene ed è pronto a salutare l’Italia. Il giocatore nel corso dell’intera stagione ha dimostrato di non essere pronto per la Serie A. Dovrà farsi le ossa e magari tornare a casa. La lista dei calciatori che saluteranno il Diavolo continua così ad essere lunga.

Il primo ad aver detto addio al Milan è stato Charles De Ketelaere, con l’Atalanta che ha deciso di riscattarlo alle condizioni prefissate l’estate scorsa. I rossoneri hanno così incassato 27 milioni di euro, 3 per il prestito e 24 per il riscatto, tra parte fissa e bonus maturati. Verosimilmente il prossimo a salutare sarà Alexis Saelemaekers. Il connazionale di De Ketelaere non è stato riscattato dal Bologna, nonostante l’ottima stagione. Il cambio di allenatore ha chiaramente pesato e senza Thiago Motta i felsinei hanno deciso di rispedire al mittente l’esterno, che comunque ha parecchio mercato.

Milan, addio al difensore: se ne torna a casa

Nelle ultime ore va registrato, infatti, anche l’interessamento da parte dell’Atalanta, che si va ad aggiungere a quello della Juventus, dove ritroverebbe l’allenatore che più di tutti ha creduto in lui, e del Torino. Il Milan spera così di incassare 10-12 milioni di euro.

I giocatori con le valigie in mano, però, come detto, sono diversi e tra questi ci sono anche chiaramente Divock Origi e Ballo-Toure, che saranno i più difficili da piazzare vista la stagione complicata che hanno vissuto in Inghilterra. Si spera che possano trovare una squadra in qualche campionato minore. Stati Uniti, ma soprattutto Turchia e Arabia Saudita potrebbero essere delle mete per i due giocatori.

Se ne parla poco, ma anche Marco Pellegrino è alla ricerca di una sistemazione. L’italo-argentino è reduce da un’esperienza negativa con la Salernitana e potrebbe far ritorno a casa. Attenzione così alla pista River Plate, ma il giocatore piace anche al Club Atlético Independiente. Se alla fine il Milan dovesse optare per una pista europea, ci sono due strade percorribili, una porta alla Sampdoria, l’altra in Spagna al Leganes.