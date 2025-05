Il Milan lo ruba alla Juve: è il colpo dell’estate

Niente Juventus, ora il Milan è pronto a fare sul serio e a scipparlo ai bianconeri: colpo da urlo per l’estate

Il finale di stagione sta mostrando un trend positivo per il Milan di Sergio Conceicao. La squadra rossonera, che tra una manciata di ore scenderà in campo per affrontare il Bologna nella finale di Coppa Italia, è reduce da diverse vittorie.

Niente quarto posto, però. Il ‘Diavolo’, nella prossima stagione, nonostante tutto non giocherà in Champions League. Dal campo al calciomercato il passo è breve ed in quel di Via Aldo Rossi stanno già pianificando le prossime mosse. Un nuovo direttore sportivo e, probabilmente, un nuovo tecnico al posto di Sergio Conceicao.

Tra le priorità dei dirigenti rossoneri vi è potenziare l’attacco, nonostante l’arrivo di Santiago Gimenez a gennaio qualcosa di grosso potrebbe anche muoversi. E stavolta a farne le spese sarebbe la Juventus.

Juve anticipata, va al Milan: colpaccio dalla Premier

Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, Milan e Juventus si ritroverebbero insieme al Napoli sulle tracce di un calciatore che sta facendo benissimo in Premier League e che già in passato è stato accostato al calcio italiano. Leandro Trossard, ala belga di proprietà dell’Arsenal, potrebbe presto finire per lasciare i ‘Gunners’.

Alla riapertura della sessione estiva di calciomercato, dunque, qualcosa potrebbe muoversi. La Juventus segue l’attaccante 30enne il cui futuro non è ancora stato scritto in via definitiva: pare infatti che siano in corso contatti per il rinnovo di contratto tra Trossard e l’Arsenal. Ma non c’è nulla di scontato. L’accordo tra la società londinese e il calciatore belga scadrà il 30 giugno 2026 e senza intesa sul rinnovo, sembrerebbe inevitabile una partenza di Trossard al termine dell’attuale stagione.

Il Milan guarda con interesse, visto che in attacco cambierà tanto, arrivando ad una nuova rivoluzione per l’allenatore che verrà. Le voci su un possibile addio di Rafa Leao non si placano mentre è già certo che Tammy Abraham non verrà riscattato dalla Roma e tornerà nella Capitale dopo il prestito. Trossard pur non essendo un titolare fisso di Arteta sta facendo benissimo in questa stagione, che potrebbe essere la sua ultima a Londra prima di un potenziale futuro in Serie A.

Il classe ’94 ha collezionato 53 presenze complessive con 10 gol e 8 assist vincenti, la valutazione del cartellino – senza rinnovo – potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, con la dirigenza dell’Arsenal che non vorrebbe rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno.