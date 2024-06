La soluzione la offre il Barcellona: grosso affare

Il Milan potrebbe sfruttare un’occasione “offerta” dal Barça: un esubero della squadra di Flick potrebbe essere un utile rinforzo.

Paulo Fonseca ha bisogno di innesti in ogni reparto e la dirigenza lo accontenterà, anche se i tifosi sono in attesa di capire quali profili arriveranno a Milanello. Sicuramente ci sarà bisogno di un difensore centrale, visto che è partito Simon Kjaer e l’intenzione è quella di sostituirlo.

Il Milan non ha un centrale mancino, pertanto l’idea è acquistare un giocatore con questa caratteristica e che sia anche bravo in impostazione. Fonseca è un allenatore che vuole una squadra brava a costruire gioco dal basso, dunque farebbe comodo un difensore bravo a livello tecnico, oltre che su altri aspetti fondamentali del ruolo: l’attenzione in marcatura su tutti.

Milan, occasione dal Barça:

La dirigenza rossonera sta lavorando su diversi profili. Il grande sogno sembrava essere Alessandro Buongiorno del Torino, ma i circa 40 milioni di euro chiesti dal Torino hanno reso impossibile qualsiasi tipo di discussione. In questi giorni sono stati accostati al Diavolo altri centrali mancini, basti pensare a Diogo Leite dell’Union Berlino e a Jakub Kiwior dell’Arsenal, giusto per citare due nomi.

Attenzione a possibili sorprese. Un altro difensore mancino che potrebbe cambiare squadra nel prossimo calciomercato estivo è Inigo Martinez. Lo spagnolo ha 33 anni, quindi non è più giovanissimo e forse proprio l’età è un freno a un eventuale ingaggio, però potrebbe essere un’operazione a costo contenuto che porterebbe a Milanello un giocatore di esperienza.

Martinez gioca nel Barcellona e ha un contratto che scade a giugno 2025, il club blaugrana è disposto a cederlo. Il basco era uno dei fedelissimi di Xavi e con l’arrivo di Flick non è considerato indispensabile. Tra l’altro, il Barça ha anche dei problemi di fair play finanziario e deve cercare di abbassare il tetto ingaggi per poter iscrivere tutti i giocatori nella lista per la prossima stagione. Quindi si libererebbe volentieri del suo stipendio da circa 4,5 milioni netti annui. Per il cartellino basta un indennizzo ridotto, vista l’età e la situazione contrattuale. Inoltre, era stato preso a parametro zero nell’estate 2023.

Nei giorni scorsi il Mundo Deportivo ha scritto che Martinez non vuole lasciare la Catalogna. Da sottolineare che nel suo contratto è previsto che se non viene iscritto il club dovrà comunque pagare quanto stabilito nell’accordo. La speranza del Barcellona è che lui e altri calciatori ritenuti cedibili accettino le eventuali offerte che arriveranno nei prossimi giorni. Alcune società della Saudi Pro League, con le loro ricche proposte economiche, potrebbero essere di aiuto.