Colpaccio Milan, arriva dalla Serie C

La società rossonera sta lavorando per allestire la sua Under 23 prossima stagione: conferme su un probabile nuovo acquisto.

Manca l’ufficialità, ma il Milan Under 23 prenderà parte alla Serie C 2024/2024. Rimane da capire in quale girone verrà inserito, potrebbe esserci un sorteggio con Juventus e Atalanta. Presto dovrebbe essere fatta chiarezza.

Per il club rossonero questo è un progetto molto importante, perché consente di far crescere meglio i giovani che escono dalla Primavera. Non è sempre facile trovargli una squadra che li faccia giocare con una certa continuità, con l’Under 23 hanno la possibilità di mettersi alla prova in un campionato professionistico e di fare esperienza utile alla loro maturazione. La Juve è stata la prima società della Serie A a intraprendere questo progetto e i risultati si sono visti. Per questo l’Atalanta ha voluto “imitarla” nella scorsa stagione e ora è venuto il momento del Diavolo.

Milan, rinforzo per la squadra Under 23

Oltre a puntare su giocatori già di proprietà, che non bastano, la dirigenza deve anche ricorrere a nuovi acquisti. Ci sono diversi nomi che circolano nelle ultime settimane e uno in particolare ha ottime chance di vestire la maglia rossonera.

Ci riferiamo ad Andrea Adorante, che tuttoc.com conferma come obiettivo del Milan per l’Under 23. Si tratta di un attaccante di 24 anni che a livello giovanile è cresciuto prima nel Parma e poi nell’Inter. Nell’ultima stagione è stato un grande protagonista della promozione in Serie B della Juve Stabia, che nel mercato di gennaio lo ha preso in prestito con diritto di riscatto dalla Triestina. Il riscatto del cartellino è stato automatico (costo: 250.000 euro), visto il risultato finale delle Vespe, che vorrebbero tenere il giocatore. Dipenderà dall’offerta che arriverà da via Aldo Rossi.

Nella prima metà della scorsa annata 7 gol in 15 presenze con la Triestina, poi 13 reti in 20 partite con la Juve Stabia. Un totale di 20 gol, ai quali aggiungere pure 4 assist complessivi (equamente divisi tra le due squadre in cui ha militato). Certamente ad Adorante non dispiacerebbe rimanere in Campania e mettersi alla prova in Serie B, però sarà difficile dire di no a una eventuale chiamata del Milan. Sarebbe una buona aggiunta per il gruppo allenato da Daniele Bonera, che ha bisogno di qualche calciatore che abbia già esperienza nella categoria. Vedremo se il trasferimento si concretizzerà.