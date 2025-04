“Pressioni affinché Paratici non finisse al Milan”: rivelazione choc che spiega tutto

Ecco come sono andate le cose: niente Milan per Fabio Paratici. La verità è davvero agghiacciante. Il punto della situazione

Sono tantissimi i dubbi che accompagnano il dietrofront su Fabio Paratici. Era davvero tutto fatto per la fumata bianca, con l’ex Juventus e Tottenham, che aveva detto sì alle clausole per firmare il contratto che l’avrebbe legato al Milan. Era ormai tutto in mano ai legali per la stesura dei contratti, ma è arrivato il ripensamento del Diavolo.

Tutti a chiedersi il perché. Le motivazioni possono essere diverse. Una versione alquanto interessante ce la fornisce Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: Caro Furlani, quando cominciò a parlare con Paratici per portarlo al Milan ignorava il fatto che la squalifica dell’ex ds della Juve si sarebbe esaurita il prossimo 20 luglio?”, si chiede il giornalista.

“Visto che ne era al corrente anche Paolo, il portiere del mio condominio in Brianza, mi sorprende che abbia sviluppato per mesi la trattativa, fino all’accordo conclusivo, per poi rimangiarsi la parola con la scusa bislacca dei tempi tecnici rallentati dalla giustizia. Ho una domanda anche per Paratici: quando si è seduto per la prima volta al tavolo con Cardinale, e in seguito con Furlani, perché non ha messo subito in chiaro che avrebbe proseguito la discussione solo a patto che fossero escluse a priori eventuali scorie dell’inchiesta Prisma?”. Si chiede ancora Zazzaroni.

Niente Milan per Paratici: ecco perché

Così arriva la versione di Zazzaroni, che non usa molti giri di parole per spiegare come potrebbe essere andata la vicenda: “Da giorni sono stra-convinto che qualcuno abbia esercitato pressioni affinché Paratici non finisse al Milan. Adesso però chiedo: una volta scontata una squalifica a tempo (non stiamo parlando di una radiazione) un uomo ha il diritto di ripartire o, al contrario, è condannato all’ergastolo lavorativo? Amarezza: ancora una volta a rimetterci sono il Milan e i suoi tifosi”.

Ora dunque il Milan è tornato a guardarsi attorno, alla ricerca di un altro profilo per ripartire. Con la pista Fabio Paratici accantonata, torna in auge l’idea Igli Tare, il prescelto di Zlatan Ibrahimovic. L’albanese è di fatto nuovamente il favorito, ma attenzione a Tony D’Amico, profilo che piace davvero parecchio a Giorgio Furlani. Oggi si è tornati a scrivere di Sartori, che però è stato blindato, qualche settimana fa dal Bologna. Servirà dunque tempo per l’arrivo del nuovo Direttore sportivo e la programmazione per la nuova stagione, dunque, slitterà ancora