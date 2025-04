Paratici rischia grosso: addio clamoroso al Milan

Il Milan, dopo aver scelto Paratici, rischia un addio pazzesco in vista dell’estate: assalto già programmato

In casa Milan il clima non è affatto dei migliori. La classifica di Serie A non sorride ai rossoneri, ormai tagliati fuori dalla corsa al quarto posto ad otto giornate dalla fine. Uno scenario drammatico che incornicia la stagione horror vissuta dal gruppo oggi in mano a Sergio Conceicao.

Bisognerà avere pazienza e attendere i grandi cambiamenti che arriveranno soprattutto nei prossimi mesi, all’area sportiva. A partire da una scelta che è ormai stata presa: quella riguardo al nuovo direttore sportivo. Si parla in questo caso di Fabio Paratici, ex Juve e consulente del Tottenham che sarà la figura centrale del nuovo progetto milanista. Un uomo chiave, di esperienza, che naviga il mercato come pochi e che potrebbe costruire una squadra competitiva da subito.

Magari proprio per lo Scudetto, obiettivo non dichiarato ma sempre nei pensieri dei vertici di Via Aldo Rossi. Ibrahimovic, d’altronde, lo ha ribadito tante volte: se ti chiami Milan devi puntare sempre al massimo, a piazzarti più in alto di tutti. E così una marea di cambiamenti attende il gruppo rossonero ma non solo: dopo Paratici, la prima scelta importante riguarderà l’allenatore che non sarà più Sergio Conceicao.

Il portoghese non ha convinto quasi nessuno, né in termini di risultati né soprattutto nella gestione di una piazza esigente come quella rossonera. Si guarda dunque altrove, con tanti nomi vociferati fino a questo momento ma nessuno realmente confermato dalla dirigenza rossonera. Il focus, inevitabilmente, riguarderà la squadra. Occhio ai colpi in uscita – in primis – che potrebbero dare una grossa mano per finanziare le nuove entrate.

Milan, annuncio choc: due big sul rossonero

Mike Maignan e Theo Hernandez rimangono un patrimonio che il club vuole preservare nonostante le prestazioni di entrambi non siano state quasi mai all’altezza della situazione quest’anno. Il nodo contratto, in scadenza per ambedue il 30 giugno 2026, andrà sciolto in un modo o nell’altro: rinnovo o addio immediato.

Nei pensieri di Fabio Paratici c’è però un altro addio che il Milan – tuttavia – non vorrebbe affrontare. Quello di Malick Thiaw. Il giornalista turco Ekrem Konur, grande esperto di mercato internazionale, ha infatti rivelato come due grandi società siano fortemente interessate alla firma del difensore tedesco durante il prossimo calciomercato estivo. “Bayer Leverkusen e Bayern Monaco hanno aggiunto Malick Thiaw, difensore del Milan, alla loro lista”, scrive su ‘X’ il giornalista.

Ecco quindi che il potenziale assalto estivo delle due tedesche potrebbe concretizzarsi molto presto: il Milan, però, ha un’altra idea in mente. Konur sostiene infatti come la dirigenza di Via Aldo Rossi abbia in mente non solo di non cedere il forte centrale difensivo ma anche di rinnovargli il contratto fino al 2029/30. Al momento Thiaw resta in scadenza nell’estate 2027: ad oggi ha accumulato 28 presenze con 1 gol ed 1 assist vincente, tra campionato e coppe.