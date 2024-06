Non c’è pace per il Milan, stavolta la beffa arriva dalla Roma

L’allenatore portoghese, appena sbarcato a Milanello, fa i conti con una situazione in divenire: la Roma potrebbe mettergli i bastoni fra le ruote

Calciomercato in divenire e che in un certo senso si collega a quanto sta avvenendo in Germania, dove stanno procedendo regolarmente gli Europei di calcio. Il Milan, alla pari di altre formazioni di Serie A, butta volentieri l’occhio sui giocatori più interessanti di molte nazionali.

Tra questi, oltre al solito Joshua Zirkzee, non ancora protagonista con la sua Olanda, spicca a sorpresa Memphis Depay, diventato improvvisamente il nuovo nome per l’attacco di Paulo Fonseca. Finito ai margini dell’Atletico Madrid di Simeone, l’olandese potrebbe essere una scelta meno costosa rispetto al connazionale del Bologna, che nel frattempo continua a meditare sul suo futuro. Ma nelle ultime ore un altro nome accostato ai rossoneri sembra invece essere finito sul taccuino del nuovo ds della Roma Florent Ghisolfi.

Roma sfida il Milan per l’attaccante, è derby italiano

Si è messo in luce in particolar modo quest’anno dopo anni di anonimato. Emredin Demirovic, attaccante classe 1998 in forza ai tedeschi dell’Augusta, potrebbe essere il nome che non ti aspetti per il calciomercato di Milan e Roma, due tra le maggiori squadre del nostro campionato alla ricerca di una nuovo punto di riferimento in attacco.

Demirovic è finito sul taccuino dei rossoneri, ma nelle ultime ore si segnala un forte avvicinamento della Roma nei suoi confronti. Attaccante rapido e bravo davanti alla porta, il bosniaco è cresciuto in Germania: dapprima ha esordito con l’Amburgo e poi ha giocato al Lipsia, dove però ha trovato meno spazio del previsto. Dopo una breve esperienza in Spagna, all’Alaves, è tornato in Bundesliga, questa volta per rimanerci.

Demirovic grazie all’ultima stagione ha attratto su di se l’interesse di mezza Europa calcistica: con la maglia dell’Augusta ha messo a segno ben 15 gol e 10 assist in 33 presenze complessive tra campionato e coppa nazionale. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Roma potrebbe sfruttare i rapporti che ha con l’agenzia che cura gli interessi del bosniaco, la ROOF (la medesima di Tammy Abraham), per tentare di superare il Milan.

La trattativa non è ancora iniziata, ma la società giallorossa potrebbe muoversi nelle prossime ore per assicurarsi il talento del bosniaco, un attaccante a cui piace svariare e che potrebbe far comodo alle idee tattiche di Daniele De Rossi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.