Lo ha detto in campo, parole emozionanti di Jannik Sinner

In attesa che inizi lo Slam di Wimbledon, Jannik Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno davvero emozionato tutti.

Dopo aver raggiunto la semifinale al Roland Garros, poi persa contro Carlos Alcaraz, e la prima posizione nella classifica ATP, di fatto, il nostro Jannik Sinner ha raggiunto un altro traguardo davvero importante, ovvero la sua prima vittoria in un torneo del circuito giocato sulla superficie dell’erba.

Domenica scorsa, infatti, Jannik Sinner ha vinto il torneo 500 di Halle, battendo in due 2 set il suo amico Hubert Hurkacz. Con questo successo, di fatto, il tennista ha sia rafforzato il suo primato nella classifica mondiale che migliorato la sua condizione in vista del prossimo grande appuntamento della stagione tennistica, ovvero Wimbledon.

Lunedì prossimo, infatti, inizierà il torneo più importante dell’annata che riguarda la superficie dell’erba. Dopo il forfait di Novak Djokovic, che si è operato al menisco del ginocchio destro, i favoriti per la vittoria di Wimbledon sono sicuramente Carlos Alcaraz (campione in carica) ed il nostro Jannik Sinner. Tuttavia, in attesa dell’inizio dello Slam londinese, proprio il giocatore altoatesino ha rilasciato recentemente delle dichiarazioni che hanno davvero emozionato tutti.

Jannik Sinner dedica un pensiero ad Anna Kalinskaya

Proprio dopo aver vinto il torneo 500 di Halle, infatti, Jannik Sinner ha avuto anche ‘un pensiero romantico’ nei confronti della sua nuova fidanzata, ovvero la tennista russa Anna Kalinskaya: “È stata una vittoria importantissima, ma mi dispiace che la mia ragazza ha perso a Berlino con cinque match point. Tuttavia, anche lei ha vissuto una settimana bellissima”. Con queste parole, infatti, l’attuale numero uno al mondo ha ‘commentato’ il ko di Kalinskaya contro Jessica Pegula nel torneo di Berlino.

Tuttavia, al netto del dispiacere per la sua fidanzata, Jannik Sinner può guardare con grande fiducia all’edizione di Wimbledon che sta per iniziare. Il primo obiettivo del tennista di Sesto sarà quello di migliorare la semifinale dell’anno scorso anche se, ovviamente, dipenderà anche dal sorteggio del tabellone dello Slam londinese.

L’Italia, però, non punta solo su Jannik Sinner per ottenere dei risultati importanti. Anche Matteo Berrettini, infatti, è sempre un profilo da tenere d’occhio sull’erba. Da segnalare anche la buona condizione di Lorenzo Musetti, che ha appena perso la finale del Queen’s contro il tennista statunitense Tommy Paul.