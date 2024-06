Torna al Milan dopo 7 anni, ora si può: tifosi in festa

Il Milan pensa ad un colpo di mercato a sorpresa con i rossoneri che potrebbero riabbracciare un calciatore dopo sette anni.

Si avvicina un affare a sorpresa per il Milan in vista della prossima stagione. Il club meneghino sta valutando seriamente un affare “romantico” andando a riportare a Milanello un giocatore dopo molto tempo.

Sono giorni caldi per quello che riguarda il mercato del Milan con Moncada, Furlani ed Ibrahimovic costantemente al lavoro per cercare di trovare le giuste soluzioni per sistemare l’organico. I confronti con Paulo Fonseca sono quotidiani con l’allenatore portoghese che ha dato le sue indicazioni per migliorare la rosa attuale. Una delle ultime idee porta ad un centrocampista che in passato ha vestito la maglia del Milan per un anno.

Calciomercato Milan, possibile ritorno a centrocampo

Il Milan starebbe pensando al ritorno di Mario Pasalic in rossonero. Il croato, che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2016/2017, potrebbe tornare dopo sette anni con un bagaglio di esperienza in più sulle spalle.

Mario Pasalic ha lasciato un ottimo ricordo in casa Milan con i tifosi rossoneri che legano al suo nome anche la vittoria in Supercoppa italiana contro la Juventus con il croato che mise a segno l’ultimo rigore della serie. Diventato con il tempo un simbolo dell’Atalanta, per il croato potrebbe essere giunto il tempo di una nuova esperienza, forte di un lungo percorso agli ordini di Gian Piero Gasperini che lo ha fatto crescere molto fino a giungere al successo in Europa League.

Nel caso in cui non dovesse arrivare a stretto giro di posta il suo rinnovo con l’Atalanta, il club orobico valuterebbe la sua cessione per cercare di monetizzare al massimo e non perderlo a costo zero in vista della prossima stagione. Il giocatore piace molto alla dirigenza del Milan con la sua duttilità che potrebbe risultare importante per il gioco di Paulo Fonseca. Pasalic potrebbe infatti agire sia da trequartista che da mezzala in un centrocampo a tre.

Al momento non c’è una vera e propria trattativa tra le parti con il Milan che però sarebbe disposto a sborsare circa 10 milioni di euro per assicurarsi il classe 1995. L’Atalanta, dal canto suo, non vorrebbe perdere il giocatore ed è al lavoro per cercare un’intesa con il croato per il rinnovo del contratto prolungando fino al 2027 la scadenza dell’attuale accordo. Con ogni probabilità un incontro tra il giocatore e la società bergamasca ci sarà non appena il centrocampista farà ritorno dalla Germania al termine della sua avventura con la Croazia.