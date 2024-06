A volte ritornano: di nuovo Lukaku-Milan, i dettagli

Il centravanti belga torna ad essere accostato al club rossonero, ancora alla caccia di un nuovo numero 9 da “regalare” a Fonseca.

Da tempo il Milan sta cercando di assicurarsi Joshua Zirkzee, ma la trattativa sembra vivere una fase di stallo. Il problema è rappresentato dalle commissioni richieste da Kia Joorabchian, manager che cura gli interessi dell’attaccante: c’è ancora distanza tra le parti.

La società rossonera è pronta a versare al Bologna i 40 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione, attivabile dal 1° luglio. Per il giocatore è pronto un contratto da 4-4,5 milioni netti a stagione, bonus compresi. Manca l’ultimo tassello, ovviamente decisivo. In attesa di capire se l’affare si sbloccherà, vengono valutati anche altri centravanti. Secondo Sky Sport e La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi nella lista è quello di Romelu Lukaku.

Lukaku-Milan: un’operazione molto difficile

Il Milan è in ottimi rapporti con il Chelsea e vuole convincerlo a lasciar partire il belga con la formula del prestito. In queste settimane i Blues non hanno mai aperto a questo tipo di soluzione, perché preferirebbero una cessione a titolo definitivo e hanno fissato il prezzo a 44 milioni. Una cifra che né il Diavolo né altre società vogliono spendere per un giocatore di 31 anni.

Se con il passare delle settimane il Chelsea dovesse aprire al prestito, allora lo scenario potrebbe cambiare. A quel punto, però, bisognerà ragionare sullo stipendio. Lukaku a Roma aveva accettato di percepire una somma inferiore rispetto a quella stabilita dal contratto con il club londinese: 7,5 milioni netti annui invece di 12. Per favorire un nuovo trasferimento dovrà fare un altro “sacrificio” economico, probabilmente dimezzandosi l’ingaggio.

Anche il Napoli, su spinta di Antonio Conte, ha pensato al belga. Però oggi non ci sono le condizioni per ritorno in Italia, i costi sono troppo elevati. Se il Chelsea non dovesse riuscire a cederlo, potrebbe ammorbidire la propria posizione e trattare su basi diverse. Il Milan ha avuto contatti con i Blues e presto dovrebbe avere anche un incontro con l’entourage di Lukaku.

Sarebbe sorprendente vedere il 31enne di Anversa con la maglia rossonera. Non solo perché oggi l’affare sembra poco possibile sul piano economico, ma anche per il suo noto passato all’Inter e la quasi rissa con Zlatan Ibrahimovic in un derby di Coppa Italia. Vedremo se ci saranno colpi di scena, in questo momento ci sembra molto complicato.