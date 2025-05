La disperazione è totale, ora è tutto svelato: bufera Hamilton

Lewis Hamilton nel mirino. Il clima continua adesso teso attorno alla Ferrari. L’inizio di stagione al Cavallino non è per nulla positivo

Un inizio di stagione davvero complicato per la Ferrari. Le attese attorno al Cavallino erano alte, l’entusiasmo alle stelle per via dell’arrivo di Lewis Hamilton, ma fin da subito si è capito che le cose non sarebbero andate come tutti speravano.

Oggi, così, la Ferrari è la quarta forza al mondiale, con 94 punti, alle spalle di McLaren (246), Mercedes (141) e Red Bull (105). Inaccettabile per una Scuderia, che sognava di dare filo da torcere a Piastri e Norris. E, invece, si soffre, lì a metà classifica.

I due piloti della McLaren hanno così 131 e 115 punti e sono davanti a Verstappen (99) e Russel (93). Il primo ferrarista è Charles Leclerc con 53 punti; Lewis Hamilton è addirittura settimo, alle spalle dell’esordiente Kimi Antonelli. Proprio il britannico è colui che maggiormente è finito nel mirino della critica, anche se al momento è l’unico che ha regalato una vera gioia ai tifosi del Cavallino, con il successo alla Sprint Race, sul circuito di Shanghai, in Cina.

Vasseur ed Hamilton insieme: tutta la verità

Nell’ultimo appuntamento, a Miami, le cose non sono andate certo meglio. L’inglese ha chiuso all’ottavo posto, dietro a Leclerc. Ma il Gp americano è ricordato anche per le immagini dell’ex Mercedes e Frederic Vasseur, seduti ad un tavolo a parlare. Immagini che hanno fatto il giro del web per il fatto che il team principal è stato colto con le mani sul viso.

La foto è stata scattata da Chandan Khanna e il giornalista Frederic Ferret, de L’Equipe, presente in quella stanza, ha raccontato degli interessanti retroscena: “Lewis ha voluto parlare con Fred mentre prendevamo un caffè e gli ha detto: ‘Voglio parlare con te delle gomme’. Erano le 9 della domenica mattina della gara. Non si stava lamentando, stava cercando di aiutare e non c’è alcun problema. Lewis in passato ha parlato duramente anche di Bono quando ci sono stati problemi”.

Così Ferret ha ‘richiamato’ i colleghi che puntano il dito contro la Ferrari: “C’è armonia nel team, al 100%. E non vi sto prendendo in giro. Sono molto tranquilli e vogliono migliorare. Per noi giornalisti è facile scrivere una storia dicendo che la Ferrari ha grossi problemi. Criticare è facile quando c’è un pit stop difettoso o una strategia sbagliata, ma se hanno un grande problema è quello di rendere veloce la macchina sul giro secco”.