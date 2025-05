Dalla Spagna la notizia che fa tremare i tifosi del Milan: lo vuole il Real Madrid

Si è inserito il Real Madrid nella corsa alla stella del Milan: oltre ad un club di Premier League, lo vuole anche Florentino Perez

Rischia di diventare un’estate molto difficile per i tifosi del Milan. La stagione è stata un disastro: la finale di Coppa Italia di stasera può essere un modo per renderla un po’ più dolce, ma la delusione è tanta che di certo non basterà la vittoria di un trofeo minore come questo a cambiare i giudizi. I rossoneri, mai in corsa per il primo posto, sono usciti anche molto presto dalla corsa Champions League; è vero che, aritmeticamente, c’è ancora qualche possibilità, ma devono succedere troppe cose per riuscirci.

Senza il quarto posto, il Milan dovrà fare un po’ di conti per aumentare il budget a disposizione per il mercato. RedBird non ha necessità di vendere, ma sappiamo qual è la politica societaria: offerte grosse non si rifiutano, come fu per Tonali al Newcastle. E già adesso, quando ancora non è finita la stagione, iniziano a circolare con forza le prime indiscrezioni sulla possibile cessione di Tijjani Reijnders.

Real Madrid e Manchester City si sfidano per Reijnders

L’olandese è nel mirino del Manchester City, come rivelato da The Telegraph e poi confermato anche da Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Nuove conferme sono arrivate nelle serata di ieri da un’altra fonte molto attendibile: The Athletic. Pep Guardiola lo ha inserito nella lista degli obiettivi per rinforzare il centrocampo il prossimo anno: la valutazione che ne fanno i Citizens è di 70 milioni.

Reijnders, come sappiamo, di recente ha rinnovato il contratto fino al 2030: è la conferma che ha tutta la volontà di restare a Milano, dove tra l’altro è nato anche il suo primogenito. Ma l’olandese è consapevole che la società non farà troppi calcoli in caso di grande offerta e lui potrebbe approfittarne per andare a giocare nel campionato più importante al mondo e con il miglior allenatore in circolazione. Attenzione però, perché per lui potrebbe esserci anche l’opportunità di giocare in una squadra ancor più grande del Manchester City: secondo quanto scrive Marca, anche il Real Madrid sarebbe sulle sue tracce.

Presto il nuovo allenatore dei Blancos sarà Xabi Alonso – che sostituirà Ancelotti – e Reijnders potrebbe diventare un obiettivo per sostituire al meglio Luka Modric, in scadenza fra un anno e reduce da una stagione difficile dal punto di vista fisico (inevitabilmente). Florentino Perez ha potuto ammirare dal vivo Reijnders in occasione di Real-Milan in Champions League, partita in cui l’olandese fu uno dei migliori in campo – con anche un gol segnato.