Il gol ha rovinato tutto, rischia di saltare un colpo già fatto per il Milan

La rete nello scorso turno di campionato rende più complicato l’affare per il Milan: l’obiettivo è finito nel mirino di un club inglese

Giorgio Furlani è stato piuttosto chiaro prima di Milan-Bologna di campionato: la società, anche senza direttore sportivo, è già al lavoro sul calciomercato. Una scelta piuttosto azzardata e che rende sempre più strana la questione del nuovo innesto in dirigenza: l’idea di aggiungere un tassello al gruppo di lavoro resta, ma cominciano ad esserci dubbi in merito al suo ruolo e se possa essere realmente un valore aggiunto. Fabio Paratici è sfumato, su Igli Tare ci sono riflessioni in corso e Tony D’Amico è legato all’Atalanta da un contratto molto importante.

L’idea che possano esserci nomi a sorpresa (magari sotto contratto) resta, ma vedremo cosa accadrà. Il Milan deve prendere delle decisioni importanti ed è quasi già certo delle cessioni. Fikayo Tomori è uno di quelli già sicuro di andare via: lo avevano venduto al Tottenham a gennaio e la sensazione è che il suo percorso in rossonero sia arrivato alla fine. E occhio anche alla situazione di Thiaw. E per uno (o due) difensori che vanno, c’è bisogno di uno che entra. Fra quelli più apprezzati, c’è un italiano, ma ora l’affare si complica.

Milan, concorrenza inglese per un difensore: i dettagli

Da tempi non sospetti il Milan segue Diego Coppola, difensore centrale classe 2003 dell’Hellas Verona. Lo scorso week-end ha segnato un gol molto importante: è la rete del pareggio nella gara contro il Lecce che ha permesso ai gialloblu di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Un gol importante anche per il suo futuro: di certo non serviva questa rete per renderlo un giocatore appetibile per altri club, ma è un tassello in più.

Il Milan e l’Inter continuano ad essere interessate ma adesso si sono aggiunte anche squadre all’estero e in particolare dalla Premier League. Come riportato da Fabrizio Romano, su di lui ci sono gli occhi del Brighton, società sempre molto attenta ai giovani e legatissima ad un mercato fatto di analisi e statistiche. E i numeri di Coppola sono davvero ottimi e gli hanno permesso di entrare nella lista di mercato del club inglese. L’Hellas Verona assapora la possibilità di una vendita importante per lui: 10-15 milioni potrebbero bastare per l’acquisto. Il Milan deve decidere se mollare o partecipare all’asta: difensore giovane ed italiano, sarebbe certamente un ottimo innesto, ma competere coi soldi del Brighton diventerà complicato.