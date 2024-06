Dal Fulham al Milan, la rivelazione della Premier per l’attacco

Le ultime sul possibile colpo in attacco per un Milan che è alla ricerca di un centravanti che possa fare la differenza fin da subito

Dopo una prima parte di stagione deludente, passata perlopiù in panchina, il giocatore è riuscito ad emergere, mettendosi in mostra con nove gol. Le sue prestazioni, chiaramente, non sono passate inosservate e anche per il Milan il profilo dell’attaccante può essere più di un’idea.

I rossoneri, d’altronde, come è noto, sono alla ricerca di un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. La trattativa per Joshua Zirkzee si è arenata e guardare alle alternative è dunque un dovere. L’olandese continua ad essere in cima alla lista dei desideri e la speranza di acquistarlo c’è ancora. D’altronde il Diavolo ha raggiunto un accordo con il calciatore a 4,5 milioni di euro netti a stagione ed è pronto a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria, ma bisogna superare l’ostacolo delle commissioni.

Le richieste tra i 13-15 milioni di euro da parte di Kia sono considerate alte, ma si proverà a superare l’ostacolo. Con il nuovo mese capiremo le reali possibilità del Milan di arrivare a dama, ma come detto, guardare alle alternative è un dovere. Il club rossonero ha bisogno a tutti i costi di almeno un nuovo centravanti e in questa calda estate qualcuno dovrà arrivare a tutti i costi, anche per rianimare una piazza delusa per via della scelta di un allenatore che non convince del tutto.

Milan, occhi puntati in Premier League: idea Muniz

L’ultima idea porta nuovamente in Inghilterra, dove gioca Rodrigo Muniz. E’ una delle rivelazione della Premier League: l’attaccante del Fulham, come scritto, ha segnato nove reti. Tutte da febbraio, quando si è sbloccato contro il Burnley. Poi in successione sono arrivati i gol contro il Bournemouth (doppietta), l’Aston Villa, il Brighton, il Tottenham (ancora doppietta), lo Sheffield United e il Crystal Palace.

Per il brasiliano classe 2001 un centro anche in EFL Cup, a novembre contro l’Ispwich. La sua valutazione non è elevatissima e per 20 milioni potrebbe lasciare il Fulham. E’ un’idea da tenere in considerazione qualora gli obiettivi in cima alla lista non dovessero essere centrati. Ad oggi i nomi per l’attacco sul taccuino di Geoffrey Moncada continuano ad essere parecchi e negli ultimi giorni stanno sempre più emergendo profili con esperienza come Romelu Lukaku e Alvaro Morata.