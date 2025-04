Esplode la bomba al Milan: pronti 60 milioni per chiudere l’affare

Un’offerta clamorosa che lascia di stucco i tifosi rossoneri: 60 milioni di euro e può firmare, svolta pazzesca in casa Milan

Uno 0-4 che ha convinto finalmente il popolo rossonero. Il Milan batte l’Udinese e torna a correre, in attesa della doppia super sfida contro l’Atalanta in campionato e Inter in Coppa Italia. I rossoneri si giocheranno gran parte dell’intera annata in pochi giorni.

I pensieri dei vertici rossoneri, però, volano più lontano. Al calciomercato estivo che – è già chiaro – porterà l’ennesima rivoluzione alla rosa, oggi in mano a Conceicao. Da un nuovo ds all’erede dell’allenatore portoghese, senza dimenticare quelle che rischiano di essere partenze pesanti in vista del prossimo anno.

In attesa di scoprire sul campo quale sarà il futuro del Milan, i tifosi rossoneri possono iniziare a temere il peggio. Perché c’è un club in particolare che vorrebbe strappare al ‘Diavolo’ uno dei leader, un big di assoluto valore, in vista della riapertura della sessione estiva di mercato. Uno scenario potenzialmente drammatico nonostante le cifre in ballo.

Addio Milan, 60 milioni e vola in Premier League

‘Todofichajes.com’ fa il punto su quello che potrebbe essere un addio decisamente clamoroso in casa Milan. Si tratta di Tijjani Reijnders, tra i profili maggiormente attenzionati dalle big del calcio europeo. E soprattutto in Inghilterra un club sarebbe pronto a fare un’offerta folle per convincere la dirigenza di Via Aldo Rossi.

Il Milan farà il possibile per tenersi stretto il forte centrocampista olandese che recentemente ha pure rinnovato il suo contratto con la società di Cardinale, fino al 30 giugno 2030. Uno scenario complicato per il Manchester City che sembrerebbe intenzionato a farsi avanti per l’ex AZ Alkmaar arrivato due anni fa Milanello per appena 20 milioni. Un affare in piena regola visto che Reijnders, ad oggi, è sicuramente tra i migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. I ‘Citizens’, al momento fuori dalla qualificazione alla prossima Champions League visto che sono sesti in Premier League, lasceranno partire Kevin De Bruyne: il belga, in scadenza il 30 giugno 2025, saluterà la squadra di Guardiola a parametro zero.

Reijnders, a tal proposito, potrebbe effettivamente risultare la carta migliore in circolazione per riportare geometrie, qualità ma anche gol e assist al City. Un’eventualità che costerebbe, tuttavia, a caro prezzo: la dirigenza del Manchester City sembrerebbe intenzionata a mettere sul piatto una proposta tra i 50 ed i 60 milioni di euro.

Reijnders, in quella che ad oggi rischia di essere la sua ultima e migliore senza dubbio migliore annata con addosso la casacca rossoner, ha collezionato 45 presenze con 13 gol e 4 assist vincenti, tra campionato e coppe. I milanisti possono già iniziare a temere il peggio.