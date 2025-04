Infortunio e niente Inter-Milan: ko una pedina importante 

Il giocatore ha accusato dei problemi muscolari e potrebbe saltare le prossime partite. Le sue condizioni sono ovviamente da monitorare

E’ stato weekend sereno per il Milan. Un Milan che ha vinto e convinto contro l’Udinese. Un 4 a 0, che non si vedeva davvero da tempo. Il mondo rossonero ha potuto gioire anche per il ritorno al gol di Theo Hernandez. La prestazione del francese è stata positiva anche per via del suo ‘nuovo’ ruolo. Da quinto ha avuto modo di attaccare e pensar meno alla fase difensiva.

Ma dello schieramento con la difesa a tre hanno giovato un po’, tutti, soprattutto i centrali, che sono così riusciti a mantenere la porta inviolata. La serata è stata un po’ rovinata per l’apprensione avuta per Mike Maignan, ma fortunatamente tutto è rientrato. L’estremo difensore così è atteso per il derby. La giornata per il via libera è quella di martedì. Dovrebbe esserci anche contro l’Atalanta, per la domenica di Pasqua, ma non si correranno rischi.

Il Milan ha dunque da pensare ai due match contro i nerazzurri, ma quello cerchiato in rosso è chiaramente quello contro l’Inter, con cui il Diavolo si gioca la finale di Coppa Italia.

Inter, nuovo infortunio contro il Cagliari

L’Inter, invece, ha chiaramente un calendario più fitto e il Milan non è forse il primo pensiero. C’è una semifinale di Champions League da conquistare, contro il Bayern Monaco e poi c’è da sfidare il Bologna per mantenere la testa della classifica, prima di giocare contro il Diavolo.

Simone Inzaghi dovrà essere bravo a gestire le forze. Nel frattempo oggi i nerazzurri hanno battuto il Cagliari piuttosto agevolmente. La notizia positiva è sicuramente il ritorno in campo di Dimarco, che ha giocato titolare, prima di lasciar spazio a Matteo Darmian.

E’ ancora out Dumfries e lo ha raggiunto in infermeria un altro esterno, Nicola Zalewski, andato ko per via di un problema di natura muscolare. Nelle prossime ore capiremo quali sono le condizioni dell’ex Roma e se potrà esserci per il derby contro il Milan. Sarebbe un’assenza pesante per Simone Inzaghi. L’italo-polacco, come tutti ricorderanno, è stato decisivo nel corso del match in Serie A, ma anche in Coppa Italia si era reso protagonista di una buona partita