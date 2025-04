Le condizioni di Maignan dopo il trauma cranico: gli aggiornamenti

Come sta Maignan dopo il trauma cranico: il portiere francese ha trascorso la notte in ospedale ad Udine, gli aggiornamenti

La notizia più importante è che Mike Maignan sta bene. Un grosso sospiro di sollievo dopo lo scontro con Alex Jimenez che ci ha fatto preoccupare parecchio. È stato portato immediatamente in ospedale per sottoporlo ai controlli di routine che, per fortuna, hanno dato esito negativo. Ha trascorso la notte lì ad Udine sotto osservazione per evitare qualsiasi tipo di problema ma la cosa più importante è che Mike non ha mai perso conoscenza. Secondo quanto raccolto da MilanLive.it, Maignan ha trascorso la notte serenamente: sta bene ed è stato anche dimesso.

Alle nove di stamattina è partito da Udine per raggiungere Milano, dove riposerà totalmente fino a martedì: in quell’occasione verrà rivalutato per fare il punto della situazione in ottica rientro. Fortuna vuole che il Milan scenderà in campo nel giorno di Pasqua il 20 aprile, quindi fra otto giorni: a meno di problemi, Mike ci sarà per affrontare l’Atalanta, e poi anche gli altri nerazzurri.

Maignan in campo contro l’Inter, le ultime

La stagione del Milan, per quanto riguarda il campionato, è praticamente finita: lo 0-4 di ieri a Udine non ha alcun tipo di valore, né dal punto di vista del risultato (conservato il nono posto in classifica) e né dell’analisi della prestazione. L’Udinese, già salva da tempo, ha affrontato la gara con grande leggerezza e, nel secondo tempo, ha regalato grandi spazi alla squadra di Sergio Conceicao, che si è esaltata con la velocità dei suoi interpreti.

Più che per i quattro gol, Conceicao sarà felice di non averne subito nemmeno uno: è questo che conta in vista della semifinale di ritorno contro l’Inter di Coppa Italia, in programma il 23 aprile, l’ultimo appuntamento utile per provare a dare un senso a questa pessima stagione (e il giudizio non cambierà nemmeno con la vittoria del torneo). Maignan dovrebbe essere regolarmente in campo, soprattutto se il controllo di martedì continuerà a dare esito negativo come gli esami ai quali si è sottoposto subito dopo la gara.

Oltre a questo brutto episodio, Maignan è al centro dell’attenzione anche per quanto riguarda il rinnovo di contratto: diverse fonti raccontano di un ripensamento da parte della società in merito all’accordo che le parti avevano già raggiunto. Colpa di un rendimento poco esaltante (ma nelle ultime gare è stato decisivo, in particolare con Fiorentina e Inter) e della mancata qualificazione in Champions League. Non rinnovare Maignan però sarebbe un grave errore: il peso specifico del portiere, al di là del rendimento, è troppo importane per lasciarlo andar via.