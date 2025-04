Ansia Milan, tutto bloccato: notizia terribile per i rossoneri

È arrivato l’annuncio che fa tremare i tifosi rossoneri, così il mercato del Milan è bloccato: scelta ‘obbligata’

Il rotondo successo sull’Udinese ha riportato in alto il morale della truppa rossonera, dopo settimane decisamente difficili. Il poker ai bianconeri non ha però inciso più di tanto sulla classifica del ‘Diavolo’: il quarto posto è ormai un discorso virtualmente chiuso, a meno di una rimonta a dir poco pazzesca.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e – a tal proposito – arrivano le prime novità sul Milan futuro. Il tema caldo in casa Milan era e rimane sempre quello della scelta del prossimo direttore sportivo. La pista legata a Fabio Paratici è sorprendentemente sfumata, all’improvviso, quando tutto sembrava ormai fatto. Uno scenario che si è capovolto e riporta non pochi dubbi sulla scelta di una figura cruciale per il presente ma soprattutto il futuro della squadra meneghina.

Da questa decisione dipenderà inevitabilmente la scelta del nuovo allenatore che, sicuramente, non sarà Sergio Conceicao. L’allenatore ex Porto ha deluso, sia in termini di comunicazione e carisma sia meramente per i risultati offerti dal suo Milan. Una separazione inevitabile nonostante il contratto firmato fino al 30 giugno 2026.

Al momento non è ancora chiara quale possa essere la strategia di Via Aldo Rossi per la scelta del nuovo allenatore che – ovviamente – sarà legata a doppia mandata a quella del direttore sportivo. Per quel che riguarda invece i nomi che il Milan sta sondando sul mercato, riguardano praticamente ogni reparto del campo.

Milan, tifosi preoccupati: c’entra il nuovo ds

Sulle vicende di casa Milan è intervenuto il giornalista Fabio Ravezzani che si è concentrato soprattutto sulla questione legata al nuovo ds designato ad assumere una carica di vitale importanza in casa rossonera. Così, il direttore di ‘Telelombardia‘ – come spesso capita – non ha usato mezzi termini per esprimere la sua perplessità.

“Sull’incredibile impasse che blocca il Milan nella scelta del direttore sportivo credo abbia grande peso il dualismo RedBird-Elliott”, ha rivelato sulla sua pagina ‘X’ Ravezzani che ha poi spiegato il suo pensiero nel dettaglio. “Quest’ultimo (Elliott) ha rifinanziato Cardianle e ha espresso due sue uomini nel Cda (lo stesso Furlani ne è emanazione)”. Il pensiero del giornalista vicino alle milanesi si è poi concluso.

“Decisioni strategiche necessitano doppio avallo“, ha spiegato Ravezzani precisando dunque il ‘blocco’ che rallentando il Milan dall’annunciare il nuovo dirigente chiave per le prossime mosse, anche e soprattutto in ottica calciomercato. Staremo a vedere ma – evidentemente – i tifosi rossoneri dovranno portare pazienza e attendere ulteriormente per l’annuncio ufficiale.