Il Milan non può nulla, salta tutto: offerta troppo alta

Il Milan rischia di dover abbandonare la pista per questo centravanti, visto che la concorrenza è spietata e l’offerta molto alta.

Uno dei club italiani maggiormente attesi al varco del calciomercato estivo, vista la volontà di cambiare diverse cose all’interno della rosa, è il Milan. La squadra che sarà guidata da Paulo Fonseca in vista della prossima stagione ha bisogno di almeno 3-4 innesti di alto livello, senza rivoluzionare l’intera squadra.

Come è ormai noto da più parti, la priorità assoluta di mercato per il Milan sarà reperire un nuovo centravanti. Il numero 9 che al momento manca alla formazione di Fonseca, visto che Olivier Giroud ha già firmato per i Los Angeles FC e dunque dovrà essere rimpiazzato il prima possibile. Il favorito del Milan, almeno secondo la stampa nazionale, è Joshua Zirkzee. Il giovane talento del Bologna, che nell’ultima stagione ha dimostrato di essere elemento di qualità, dinamismo e giocate di alta scuola. Non un bomber vecchio stile, bensì un numero 9 moderno. Ma non si tratta dell’unica pista che i rossoneri stanno seguendo per l’attacco: c’è anche un altro vecchio pallino che sembra però allontanarsi definitivamente.

L’attaccante si allontana dal Milan: l’offerta di ingaggio è ‘monstre’

Nel mirino del Milan c’è ancora un certo Sehrou Guirassy, centravanti rivelazione dell’ultima stagione in Bundesliga. Con la bellezza di 28 reti in campionato, con la maglia dello Stoccarda, è risultato essere il calciatore con la migliore media realizzativa del torneo tedesco.

Guirassy sulla carta sarebbe facilmente acquistabile, vista la clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro che può scattare durante l’estate. Il Milan però, secondo quanto riferito dai media internazionali, non sarebbe in pole per il suo acquisto. La concorrenza è ampia, visto che le prestazioni del franco-guineano hanno raccolto l’interesse di diverse società importanti in Europa.

In vantaggio c’è il Borussia Dortmund, la squadra vice-campione d’Europa che è rimasta particolarmente folgorata da Guirassy. Nonostante la presenza in rosa di due altri centravanti di spessore, quali Haller e Fullkrug, i giallo-neri si sono mossi in anticipo per il classe ’96, con l’intento di strapparlo alla concorrenza.

L’offerta di ingaggio proposta dal Borussia è davvero shock: sul piatto ben 10 milioni di euro di commissione alla firma e 6 milioni netti a stagione come stipendio per l’attaccante. Insomma, un esborso piuttosto esagerato, che di fatto lascia il Milan senza possibilità di replica, vista la politica dei rossoneri di non esagerare nelle spese. Oltre a loro, anche Newcastle, Arsenal e West Ham sono interessate al cartellino di Guirassy.