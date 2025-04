Milan gelato, Abraham pronto a tradire: trasferimento nella rivale di sempre

Autore del gol che aveva momentaneamente portato in vantaggio il Milan contro l’Inter in Coppa Italia, Tammy Abraham non conosce ancora il suo futuro in vista della prossima stagione.

Arrivato in prestito secco al Milan dalla Roma durante la scorsa estate, il centravanti inglese potrebbe ritrovarsi a vestire una nuova maglia di una squadra italiana per il 2025/2026.

La stagione di Tammy Abraham con la maglia del Milan è stata costellata da alti e bassi con l’attaccante classe 1997 che ha alternato prestazioni ottime ad altre ampiamente insufficienti. Il Milan non si è assicurato un diritto di riscatto sul suo cartellino e, al termine della stagione si ritroverà a parlare con la Roma del futuro dell’attaccante e di Alexis Saelemaekers che ha fatto il percorso inverso. Uno scambio alla pari è completamente da escludere con il club rossonero che reputa troppo alti i costi dell’operazione legati all’ex Chelsea così come il suo ingaggio.

Milan, addio per Abraham e nuova maglia in Serie A

Sembra essere molto probabile che Tammy Abraham faccia ritorno alla Roma alla fine del campionato in corso con la punta che potrebbe però trasferirsi a Torino, sponda Juventus. I bianconeri stanno seguendo da vicino l’evoluzione della situazione e potrebbero prendere l’ex Chelsea in prestito.

La Juventus, con ogni probabilità, si ritroverà a rivoluzionare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione. Dusan Vlahovic è in scadenza di contratto nel 2026 ed il rinnovo appare sempre più lontano. Motivo per il quale la Juventus vorrebbe cederlo in estate per provare a monetizzare quanto più possibile e reinvestire poi la somma sull’acquisto di un nuovo attaccante centrale.

Potrebbe concludersi poi a maggio l’avventura di Kolo Muani alla Juventus con la punta francese che è arrivata in bianconero in prestito secco dal PSG che chiede circa 35 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante. Una somma che la Juventus, al momento, non sembra intenzionata a spendere per il giocatore transalpino.

Tammy Abraham potrebbe quindi rappresentare un’alternativa per l’attacco della Juventus, intenzionata a cambiare in maniera radicale il proprio reparto offensivo. L’inglese potrebbe essere uno dei due centravanti della prossima stagione con i bianconeri che starebbero cercando di stringere per Jonathan David, attaccante canadese che è in scadenza di contratto con il Lille in questa stagione attirando le attenzioni di diverse big europee.