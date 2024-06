Kessie pronto a tornare in Serie A, Milan tradito

Franck Kessie può già salutare l’Arabia Saudita. Lo vuole un top team della Serie A: servito il tradimento ai danni del Milan.

La ricchezza non garantisce la felicità: un vecchio adagio che sta venendo riscoperto da alcuni dei giocatori che, nella scorsa estate, si erano trasferiti in Arabia Saudita attratti dalla possibilità di guadagnare stipendi extra-large. Il primo a capirlo, in ordine cronologico, è stato Jordan Henderson che, a gennaio, ha detto addio all’Al-Ettifaq per rientrare in Europa (all’Ajax).

La stessa cosa potrebbe toccare ora ad una vecchia conoscenza del calcio italiano e del Milan: Franck Kessie, attualmente in forza all’Al-Ahli. L’ivoriano ha concluso la stagione al terzo posto in classifica (dietro all’Al-Hilal campione e all’Al-Nassr secondo) e da ormai qualche giorno ha cominciato a riflettere sul proprio futuro. Da una parte, la possibilità di restare e provare a dare l’assalto al titolo nella prossima annata. Dall’altra, rientrare nel torneo che, più di tutti, lo ha visto recitare un ruolo da protagonista ed imporsi a livello continentale. Per lui, in tal senso, si è fatta avanti la Roma intenzionata a regalare al tecnico Daniele De Rossi un centrocampo nuovo di zecca, capace di rendere la squadra giallorossa ancora più competitiva ad alti livelli.

Kessie, addio all’Arabia Saudita e ritorno in Serie A: che smacco al Milan

I capitolini, in particolare, hanno già salutato Renato Sanches (tornerà al PSG in attesa di essere smistato altrove) e a breve contano di cedere Houssem Aouar. L’algerino, autore di appena 4 reti in 25 apparizioni complessive, ha deluso le aspettative della dirigenza che si è attivata al fine di trovare un acquirente.

Sulle sue tracce risulta esserci il Nizza: l’affare può andare in porto sulla base di 10 milioni, che consentirebbero alla Roma di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza. La rivoluzione che coinvolgerà il reparto mediano, poi, non terminerà qua. Nell’elenco dei giocatori ritenuti non imprescindibili dall’allenatore è stato inserito pure Edoardo Bove, divenuto l’oggetto del desiderio della Fiorentina. I toscani, però, non sono l’unico team iscritto alla corsa. Il 2enne, infatti, è nel mirino pure del Bournemouth e dell’Everton.

Tre partenze, quindi, che consentirebbero ai giallorossi di tagliare stipendi pesanti ed incamerare risorse preziose da destinare ai colpi in entrata. Tra gli obiettivi di mercato, come detto, rientra Kessie (andato a segno 10 volte quest’anno nella Saudi Pro League). Riuscire a portarlo nella città Eterna, in ogni caso, non si preannuncia facile. Il motivo risiede nell’ingaggio attualmente percepito dall’ex Milan, pari a circa 20 milioni netti. Da parte sua, quindi, servirà un corposo sacrificio per rendere possibile l’operazione. Si vedrà. La Roma, intanto, ci pensa.