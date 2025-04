Milan in missione a Udine: non solo Lucca, occhi su altri due bianconeri

Venerdì i rossoneri vanno in scena a Udine: la dirigenza è attenta ad alcuni giocatori della squadra friulana.

Il pareggio contro la Fiorentina ha complicato ulteriormente la corsa del Milan verso la qualificazione a una coppa europea. Venerdì sera c’è la sfida al Bluenergy Stadium contro l’Udinese e l’obiettivo sarà tornare a vincere, sperando che qualche rivale davanti in classifica perda punti.

All’andata a San Siro il Diavolo si era imposto per 1-0 grazie a un gol di Samuel Chukwueze. Una vittoria non semplice, dato che al 29′ c’era stata l’ingiusta espulsione di Tijjani Reijnders e la squadra allora allenata da Paulo Fonseca ha faticato a mantenere il risultato di vantaggio.

Quello di Udine è stato spesso un campo ostico in questi anni, dunque conquistare altri 3 punti non sarà una passeggiata. Anche se la squadra di Kosta Runjaic è reduce da tre sconfitte consecutive ed è a secco di vittorie da quattro, di fronte al proprio pubblico e contro un avversario importante proverà a tirare fuori un extra per ottenere un risultato positivo.

Calciomercato Milan, nel mirino tre gioielli dell’Udinese

Tra l’altro, tra Milan e Udinese potrebbero esserci discorsi di mercato nei prossimi mesi. Non è un segreto che alla società rossonera piaccia Lorenzo Lucca, attaccante per il quale fu fatto un sondaggio già a gennaio, quando la trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez non era vicina alla chiusura. Le parti potrebbero riparlarsi tra non molto.

L’Udinese chiederà almeno 30 di euro per Lucca, protagonista di una buona stagione: 12 gol e 2 assist in 33 presenze. Nelle ultime cinque partite di campionato non è andato in rete e venerdì sera proverà a sbloccarsi.

Oltre a Lucca, il Milan terrà d’occhio anche Oumar Solet, difensore 25enne arrivato a parametro zero a gennaio e rivelatosi un ottimo rinforzo. Le sue prestazioni hanno catturato l’attenzione dei rossoneri e anche di altri importanti club della Serie A. L’Udinese conta di fare una plusvalenza consistente e nelle trattative di mercato partirà da un prezzo di circa 25 milioni.

Un altro difensore bianconero interessante è Jaka Bijol, 26enne sloveno già accostato alle big del campionato italiano. Anche nel sui caso, l’Udinese parte da una richiesta sui 25 milioni. Per abbassare l’esborso di denaro, possibile inserire una contropartita tecnica in una eventuale operazione.