Ribaltone Jovic, ancora al Milan: arriva l’annuncio ufficiale

Le ultime sul futuro di Luka Jovic. L’attaccante potrebbe continuare a vestire la maglia del Milan: ecco il punto della situazione

E’ stata una stagione complicata quella che ha dovuto affrontare Luka Jovic. Il centravanti serbo, con la numero nove alle spalle, sembrava poter essere un punto di riferimento importante per il Milan, ma nelle ultime ore di calciomercato l’arrivo di Tammy Abraham ha cambiato tutto.

I rossoneri hanno di fatto scaricato l’ex Fiorentina, al quale era stato rinnovato il contratto. Il cambio di programma del Diavolo, però, non ha portato ad una cessione del centravanti che ha preferito rimanere al Milan, sapendo che lo spazio sarebbe stato ridotto. La pubalgia, poi, lo ha condizionato parecchio, impedendogli di competere davvero con i suoi compagni di squadra per un posto da titolare.

A gennaio ha avuto l’occasione per fare le valigie, ma anche stavolta Jovic ha preferito rimanere in rossonero. Per il centravanti serbo non c’è nulla di meglio del Milan, tanto da rinunciare a diversi soldi pur di continuare a vestire la maglia del Diavolo.

Milan-Jovic, parla il papà: il punto sul suo futuro

Il 30 giugno scadrà il suo contratto e fino a qualche giorno fa tutti erano certi sul fatto che la sua avventura fosse giunta al capolinea. Le ultime due partite, però, hanno fatto venir più di un dubbio: Jovic ha risposto presente segnando sia contro il Napoli che contro la Fiorentina e nelle prossime sfide potrebbe avere ancora l’occasione di mettersi in mostra e chissà riscriver clamorosamente il suo destino.

Luka Jovic resterebbe ben volentieri al Milan. C’è l’interesse di diversi club come Besiktas e Trabzonspor, ma se ci fossero le condizioni, la sua prima scelta sarebbe il Diavolo: “Tutto corretto. Resterebbe al Milan, se all’interno del club cambiassero tante cose, non c’è altra alternativa“, ha detto il papà di Jovic ai microfoni del portale serbo Republika.

C’è dunque la possibilità che alla fine Luka Jovic rimanga in rossonero. L’apertura da parte del serbo c’è, ora la palla passa al Milan che può rinnovargli per un’altra stagione il contratto, con uno stipendio non certo così oneroso. Le ultime partite potrebbe così cambiare per davvero il futuro del calciatore, che ad una chiamata del Diavolo non direbbe mai di no