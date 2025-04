Milan costretto ad abbassare il prezzo: l’ok alla cessione arriva per 28 milioni

I rossoneri potrebbero cedere uno dei migliori giocatori della stagione: 28 milioni è la cifra giusta per lasciarlo andar via

La prossima sarà un’estate molto importante per il Milan. Si riparte di nuovo da zero, dopo aver fallito su tutta la linea per il secondo anno di fila. In questa stagione è stato fatto addirittura peggio: i rossoneri non giocheranno la prossima Champions League ed è a rischio anche l’Europa League. Un’annata così negativa non si vedeva dai tempi di Filippo Inzaghi in panchina, ma all’epoca quello era un Milan qualitativamente molto al di sotto di quello attuale.

La responsabilità è tutta di Gerry Cardinale e di Giorgio Furlani, le due anime della società: l’estate scorsa hanno sbagliato tutte le scelte più importanti nonostante fosse palese a chiunque. Nonostante il nono posto in classifica, sarà ancora l’amministratore delegato a guidare l’area sportiva e sta provando a rimediare con l’arrivo di un direttore sportivo con il quale programmare il prossimo mercato. Bisognerà prendere delle decisioni importanti (e per questo serve un dirigente competente), a partire dalle possibili cessioni.

Il Milan pensa ad una cessione: i dettagli

Il Milan, si sa, è sempre aperto alle cessioni importanti, a prescindere dalla qualificazione in Champions League o meno: con l’offerta giusta, tutti possono andare via. Basti pensare a cosa è accaduto nell’estate del 2023 con Sandro Tonali e cosa poteva succedere a gennaio scorso con Theo Hernandez, venduto al Como per 40 milioni. L’affare è saltato per volontà del giocatore, ma la prossima estate potrebbe essere quella buona per l’addio (ad un anno dalla scadenza).

Ma ci sono altri giocatori che potrebbero portare un incasso importante alla società e, soprattutto, far registrare una plusvalenza, fondamentale per RedBird. In particolare, è da monitorare la situazione di Malick Thiaw: la scorsa estate c’era stato un interessamento da parte del Newcastle per lui, ma le parti non sono riuscite ad accordarsi sulla cifra giusta. La stagione del tedesco è stata buona: nel disastro generale, è stato una delle poche note liete, e per questo può diventare una facile plusvalenza.

La cifra giusta può essere intorno ai 30-35 milioni, ma il Milan potrebbe arrivare anche a 28 milioni. Di recente si è parlato di Bayer Leverkusen, ma attenzione anche al Bayern Monaco (martedì a San Siro per il derby era in tribuna Kompany). Attenzione però anche ad un possibile ritorno di fiamma dalla Premier League e in particolare dal Newcastle stesso. La speranza è che Thiaw possa restare e prendere parte alla ricostruzione, ma la giusta offerta potrebbe farlo andar via.