Zirkzee-Milan, gli aggiornamenti: doppio clamoroso scenario

Le ultime sul futuro di Joshua Zirkzee. L’attaccante continua ad essere il giocatore in cima alla lista dei desideri: il punto della situazione

Una convocazione in Nazionale che è servita, fin qui, davvero a ben poco. Joshua Zirkzee, a poche ore d’inizio degli Europei è stato chiamato dall’Olanda per far parte del gruppo che avrebbe sfidato nella fase a gironi Austria, Francia e Polonia. Una chiamata arrivata in fretta e furia per via di alcune defezioni, che ha sorpreso anche lo stesso attaccante, che in quel momento si trovava in vacanza a Disney World.

Il giocatore del Bologna ha chiaramente mollato tutto per vestirsi di Orange, sperando di poter dare una mano al proprio paese, ma così fin qui non è stato. I minuti giocati da Zirkzee sono stati zero e anche ieri, nel ko contro l’Austria, non c’è stato spazio per lui. Un scenario, questo, che in realtà appariva alquanto prevedibili viste le condizioni precarie del giocatore, che non si allenava da tempo per via di alcuni problemi muscolare e aveva staccato anche mentalmente.

La convocazione dell’Olanda, di fatto, così, è servita solo a rallentare il suo trasferimento in una nuova squadra. I club che vogliono acquistarlo possono però sorridere: un eventuale impiego con gol avrebbe potuto fare alzare le richieste del suo entourage. Ma così non sarà salvo colpi di scena nella fase ad eliminazione diretta, che vedrà l’Olanda opporsi all’Inghilterra.

Calciomercato Milan, futuro Zirkzee: tutte le possibilitÃ

Le discussioni sul suo futuro sono state dunque messe da parti, lasciando spazio alla nazionale, ma dal primo luglio – giorno in cui sarà attivabile la clausola rescissoria – gli scenari potranno cambiare nuovamente. Con il nuovo mese capiremo, infatti, se il Diavolo potrà davvero arrivare a dama o se l’ostacolo delle commissioni rimarrà insuperabile. Allo stesso tempo potremmo renderci conto delle reali intenzioni del Manchester United.Â

Che il suo agente preferisca trattare e portare il suo assistito in Premier League non è certo una novità , come la volontà di Zirkzee di continuare a giocare in Serie A. I Red Devils sono realmente interessanti all’attaccante, ma stanno valutando anche altri profili per rinforzare un reparto che vedrà comunque Hojulnd al centro del progetto. Le voci provenienti dalla Gran Bretagna sono contrastanti: c’è chi sostiene che gli inglesi siano disposti a pagare la clausola e chi vede tale ipotesi ancora lontana. Per quanto riguarda la Juventus, è un discorso ancora in embrione visto che i bianconeri non hanno le possibilità attualmente di affondare il colpo. In mezzo a tutte queste incertezze, alla fine, potrebbe così emergere un’altra ipotesi, quella della permanenza del giocatore a Bologna, con aumento dello stipendio e della clausola rescissoria. Uno scenario che non può essere scartato.