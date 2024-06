Costretti a vendere e il Milan ne approfitta: doppio clamoroso affare

Il club inglese è costretto a cedere e il Milan potrebbe mettere le mani sul centrocampista o sul difensore: i tifosi rossoneri pronti ad esultare

Le regole del PSR (Profit and Sustainability Regulation) stanno mettendo nei guai diversi club inglesi. In Premier League è davvero finito il periodo in cui si poteva spendere cifre fuori mercato senza conseguenze. Avere bilanci in rosso era una normalità, oggi tutto è cambiato e chi non ha i conti in ordine può essere penalizzato.

E’ successo all‘Everton e al Nottingham Forrest e può succedere ad altre squadre del massimo campionato britannico. Le attenzioni in questi giorni sono puntate soprattutto sull’Aston Villa, che si è resa protagonista di diverse trattative in entrate e in uscita – vedi l’affare Douglas Luiz – che hanno fatto parecchio discutere. La Premier League sta osservando i movimenti delle varie squadre. Tra i club costretti a vendere entro la fine del mese c’è anche il Newcastle. Il tempo sta davvero per scadere e i contatti con il Milan hanno chiaramente un duplice scopo. Quello di sistemare i bilanci e magari di acquistare un nuovo difensore. La priorità del mercato del club inglese è proprio il centrale che possa risolvere i problemi emersi nel corso dell’ultima stagione.

Dal Newcastle al Milan, a volte ritornano: doppio affare

Il Milan non ha problemi è potrebbe, dunque, venire in ‘soccorso’ dei Magpies e dopo Sandro Tonali le due società potrebbero tornare a fare affari importanti. Nelle scorse ore è così emerso l’interesse da parte del Newcastle per Fikayo Tomori e Malick Thiaw.

I due difensori rossoneri non sono considerati incedibili e hanno valutazioni un po’ diverse: per il primo Diavolo potrebbe accontentarsi di una cifra sui 40-50 milioni di euro. Per il tedesco, invece, potrebbero bastarne sui 35 milioni. Senza uno scambio, però, è difficile che ci sia una cessione già in questi giorni, ma i Magpies eventualmente potrebbero tornare all’assalto dal primo luglio.

Per quanto riguarda i possibili scambi, i giocatori buoni in casa Newcastle non mancano, ma molti non rientrano nei parametri RedBird. Le qualità di Trippier ad esempio non sono certo in discussione, ma per età è difficile che il Milan faccia un investimento del genere. I profili giovani ed interessanti che piacciono al Milan sono sicuramente Sven Botman, sul taccuino del Diavolo da tempo, e chiaramente Sandro Tonali. Il possibile ritorno in rossonero dell’italiano sta facendo sognare i tifosi rossoneri e dopo i rumors dei giorni scorsi chissà che una suggestione non possa diventare davvero una trattativa per la felicità di tutti.