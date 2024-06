Prendono Saelemaekers, ancora una nuova maglia in Serie A

Saelemaekers si appresta a lasciare il Bologna, dopo l’ottima stagione vissuta. Un club pronto a farsi avanti: la pista diventa rovente.

E’ tornato ad essere un uomo mercato Alexis Saelemaekers, dopo l’ottima stagione vissuta al Bologna culminata con la qualificazione in Champions League. Il belga, non convocato dal Ct Domenico Tedesco agli Europei in corso di svolgimento, attualmente si sta godendo le vacanze insieme alla sua famiglia in attesa di capire dove proseguire la carriera.

Sì, perché la permanenza alla corte rossoblù non risulta affatto scontata. Anzi, è molto probabile che tra luglio ed agosto si consumi il divorzio tra le parti. Per lui, qualche giorno fa, ha cominciato a muoversi la Juventus su input del neo allenatore Thiago Motta che lo ritiene indispensabile per la sua capacità di ricoprire diversi ruoli. Il 24enne, infatti, nelle 30 presenze registrate nella scorsa stagione ha avuto modo di giocare in tutte le posizioni del tridente offensivo nonché in quella di seconda punta a servizio del centravanti. Una duttilità ritenuta quanto mai preziosa da Motta che, di conseguenza, ha chiesto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di fare tutto il possibile per riuscire ad acquistarlo.

Saelemakers, addio al Bologna: si muove un altro club della Serie A

I ragionamenti tra le due società sono scattati. Il Bologna, dal canto suo, vorrebbe monetizzare al massimo l’operazione in uscita e per cedere il classe 1999 chiede almeno 10 milioni. Giuntoli, invece, preferirebbe prenderlo in prestito inserendo poi nell’accordo il diritto o l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Le interlocuzioni proseguiranno a stretto giro di posta tuttavia il manager nell’occasione, dovrà guardarsi dalla concorrenza di un’altra società della Serie A, quanto mai interessata ad assicurarsi le prestazioni di Saelemaekers.

Si tratta del Torino, che di recente ha salutato Ivan Juric affidando la panchina a Paolo Vanoli. La rosa granata durante l’estate andrà incontro ad una rivoluzione e verrà assemblata seguendo le indizioni fornite dall’ex mister del Verona. Diverse le partenze previste, tra cui quelle di Ivan Ilic e Antonio Sanabria (piace al Parma e al Betis), che forniranno le risorse da destinare ai colpi in entrata. Tra i profili seguiti rientra proprio quello di Saelemaekers, autore di 4 reti e 3 assist in campionato.

Il Toro si è iscritto alla corsa e nelle prossime ore proverà a sondare la disponibilità dell’ex Milan, in modo tale da posizionarsi in pole position e complicare i piani della Juventus. Il derby di mercato è alle porte. Vanoli, intanto, incrocia le dita. Il suo nuovo Torino può ripartire dalla verve e dal dinamismo di Saelemaekers.