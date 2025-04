Follia Theo Hernandez: rossoneri in rivolta

Theo Hernandez torna protagonista dopo il grande gol contro l’Udinese. Sono tanti i sentimenti attorno al francese, ma c’è una convinzione

Theo Hernandez è stato un po’ il simbolo del ‘nuovo’ Milan, ammirato nella serata di ieri. Un Milan, che con Sergio Conceicao non si era mai visto. Un Milan solido in fase difensiva e concreto in avanti. Un Milan praticamente perfetto. E’ ovvio, si tratta solo di una partita, contro un avversario senza obiettivi, che però ha sempre dato filo da torcere al Diavolo e che soli pochi giorni fa ha messo in difficoltà l’Inter a San Siro, salvata da un super Sommer.

Resta comunque una singola partita e si sa, una rondine non fa certo primavera. Ma tra i tifosi è tornato l’entusiasmo. Un entusiasmo moderato, ma quando il Milan vince tutti siamo un po’ più felice, anche se non ci si gioca nulla. Emerge chiaramente anche un sentimento di frustrazione e amarezza per quello che sarebbe potuto e che non sarà mai per via di una classifica deficitaria.

Emerge soprattutto un sentimento di rimpianto e tutti siamo lì a chiederci, ma perché non si è adottato questo modulo prima? Servono chiaramente le controprove, ma la domanda è lecita. Lo è perché è una formazione che sembra esaltare le caratteristiche di tantissimi calciatori. La difesa ad esempio si trova a suo agio giocando a tre, con Pavlovic come braccetto mancino che può fare la differenza.

Milan, un nuovo Theo per il futuro: solo conferme

A cambiar vita però è stato soprattutto Theo Hernandez. Da quinto ha dovuto più pensare ad attaccare che a difendere e così ieri è arrivato un super gol. Un gol dei suoi, un missile terra-area che non ha lasciato scampo al portiere dell’Udinese, Okoye.

Theo Hernandez nei giorni scorsi ha potuto gioire per la nascita della sua seconda figlia e ieri ha così festeggiato al meglio. Vedere il francese sorridente, sereno ed efficace in campo come in passato è una gioia per tutti. I tifosi lo amano e basta farsi un giro sui social per capire che una separazione da lui verrebbe vista come una follia, soprattutto se svenduto.

La maggior parte dei sostenitori del Diavolo non avrebbe alcun dubbio: bisogna ripartire da lui, con un allenatore che possa valorizzarlo ancora. Il 3-4-3 può chiaramente esaltarlo e questo non è certo un fattore da sottovalutare. Per il bene di tutti, dunque, il rinnovo sarebbe visto come la cosa migliore. Non ci sono davvero dubbi.