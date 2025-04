Theo Hernandez, messaggio a sorpresa: l’annuncio social spiazza i tifosi

Il messaggio a sorpresa di Theo Hernandez dopo la vittoria di Udine: il post social che lascia spazio ad ogni interpretazione

Il Milan si è finalmente regalato una serata piacevole in quel di Udine. Tolto il brutto infortunio di Mike Maignan (trauma cranico, ma per fortuna sta bene), è andato tutto per il meglio: quattro gol segnati, zero subiti e un entusiasmo ritrovato. Niente di troppo importante: la vittoria non ha grande valore dal punto di vista della classifica né dell’analisi della prestazione. La buona notizia, in vista della semifinale di ritorno contro l’Inter, è il non aver subito gol dopo i 15 subiti nelle ultime 9 partite; a questo, poi, si aggiunge la prova di Theo Hernandez, autore anche di un gol che ci ha ricordato quelli delle passate stagioni.

L’anno del francese è stato fino ad oggi terribile, sicuramente il peggiore da quando è un giocatore del Milan. Questione fisica, tecnica, tattica e mentale: un mix letale. Eppure, l’affetto da parte dei tifosi del Milan nei suoi confronti non è mancato e le ore successive alla gara di Udine sono solo l’ennesima prova. E lui ha ricambiato con un messaggio su Instagram che lascia aperte tutte le interpretazioni possibili.

Theo Hernandez: “Sempre e ovunque forza Milan”

Fra i motivi del suo scarso rendimento in questa stagione c’è, senza alcun dubbio, la questione rinnovo. In scadenza a giugno 2026, inspiegabilmente da parte del Milan non è ancora arrivata un’offerta seria per blindarlo: anzi, a gennaio Furlani&co. lo avevano venduto al Como per 40 milioni, ma il no del giocatore ha fatto saltare l’affare. Un segnale inequivocabile che, da parte del club, c’è la volontà di dire fine a questa bellissima storia d’amore.

Theo Hernandez, tramite il suo entourage, ha fatto sapere più volte che la sua intenzione è quella di restare: è tutto quindi nelle mani del Milan, che deve decidere cosa fare. Senza rinnovo, è probabile che proveranno a venderlo di nuovo, ma Theo non accetterà offerte da squadre che non siano big, se proprio deve lasciare il Milan. E il suo messaggio su Instagram di questi minuti è piuttosto chiaro: “Sempre e ovunque forza Milan” con i cuori rossoneri e la sua foto durante l’esultanza dopo il gol di ieri a Udine.

Ogni tipo di interpretazione del post è possibile: conferma di permanenza? O messaggio d’addio? Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi, con la speranza che, nei pressi di Casa Milan, qualcuno faccia quello che c’è da fare: rinnovare il contratto di Theo, e il prima possibile.