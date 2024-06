Cessione e incasso: colpo dal Milan, ora si può

Un’operazione tra due società della Serie A può interessare anche il Milan, pronto per incassare soldi dalla vendita di un esubero.

C’è grande attesa di vedere quali saranno gli acquisti rossoneri per la prossima stagione, ma ci sono anche delle cessioni da effettuare. Un po’ di giocatori non rientrano nel progetto e sono destinati a partire.

Due che la società vuole sicuramente vendere sono Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, che rientrano da due prestiti fallimentari rispettivamente al Fulham e al Nottingham Forest. Il margine di ricavo sarà ridotto, però l’obiettivo sarà liberarsi prima possibile dei loro stipendi, in particolare quello dell’attaccante belga (3,5-4 milioni di euro netti annui).

Un altro belga che il club rossonero vuole cedere, ma che a differenza di Origi può portare un piccolo gruzzoletto, è Alexis Saelemaekers. A Bologna una buona stagione in prestito, però l’arrivo di Vincenzo Italiano al posto di Thiago Motta ha fatto saltare il riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. L’ex allenatore della Fiorentina preferisce un altro tipo di esterno per il suo gioco.

Il club incassa e ora può prendere Saelemaekers: Milan in attesa

Non mancano le richieste per Saelemaekers, calciatore molto duttile tatticamente: può giocare su entrambe le fasce e anche nella posizione di terzino. Gli manca essere un po’ più incisivo in fase offensiva, però la stagione in Emilia lo ha certamente aiutato a crescere e nella prossima potrebbe fare ancora meglio.

Una delle squadre che si è fatta avanti per il belga è proprio quella che Thiago Motta allenerà da luglio: la Juventus. Il tecnico italo-brasiliano vuole averlo nella sua squadra e ha chiesto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di portarlo a Torino. Secondo alcune indiscrezioni, era stato anche proposto uno scambio che avrebbe coinvolto Moise Kean, ma il Milan ha rifiutato tale soluzione.

Saelemaekers può comunque indossare la maglia bianconera e “grazie” a Kean. L’attaccante è ormai promesso sposo della Fiorentina, c’è accordo totale tra le parti e la Juventus incasserà 13 milioni di euro più bonus. Proprio questi 13 milioni potrebbero essere girati al Diavolo per l’acquisto dell’esterno 25enne, ben felice di raggiungere Motta nella sua nuova avventura.

Sulle sue tracce ci sono anche Atalanta, Torino e alcune società straniere. Il Milan ha fissato il prezzo a 15 milioni, ma 13 potrebbero bastare per assicurarsi il cartellino. Non ci sono possibilità che rimanga a Milanello e faccia parte del progetto di Paulo Fonseca. La dirigenza rossonera vuole vendere e incassare, mettendo a bilancio una plusvalenza. Il costo storico dell’ex Anderlecht è di 7,65 milioni, con un valore residuo al 30 giugno di 2,58 milioni. C’è la possibilità di fare una plusvalenza da oltre 10 milioni.