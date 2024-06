Milan Futuro, arriva la prima ufficialità: incredibile coincidenza

Altro annuncio importante sulla squadra Under 23 rossonera: c’è anche un dettaglio interessante.

Nella giornata di giovedì è diventata ufficiale la partecipazione del Milan Under 23 al prossimo campionato di Serie C. La squadra è stata ribattezzata Milan Futuro e per il club è molto importante.

Questo progetto consente di valorizzare meglio i talenti cresciuti nel settore giovanile rossonero, i quali possono mettersi alla prova in un campionato professionistico e di completare il loro processo di crescita fisico-atletica. Un passo utile per essere più preparati a confrontarsi con il “calcio dei grandi”. I ragazzi saranno affidati a Daniele Bonera, che sarà alla sua prima esperienza da allenatore dopo aver fatto parte dello staff di Stefano Pioli nelle scorse stagioni.

Milan Under 23: nuovo annuncio sulla stagione 2024/2025

Dopo l’ufficialità dell’ammissione decretata al termine della riunione del Consiglio della FIGC, per oggi era attesa anche quella inerente il girone nel quale giocherà Milan Futuro. L’Under 23 rossonera poteva capitare in qualsiasi dei tre gruppi della Serie C.

Il sorteggio ha stabilito che i giovani rossoneri giocheranno nel girone B, quindi affronteranno squadre del nord e soprattutto del centro Italia. Nello specifico, ecco le altre partecipanti: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnano Salus, Lucchese, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Ternana, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro.

La presenza della Ternana significa che il Milan affronterà da avversario Ignazio Abate, che nelle scorse stagioni è stato l’allenatore della Primavera rossonera e che di recente ha firmato con il club umbro. Sarà una sfida interessante.

Milan Futuro si radunerà l’8 luglio a Milanello e si allenerà a stretto contatto con la Prima Squadra guidata da Paulo Fonseca. Di fatto, si formerà un unico gruppo. Le prime uscite ufficiali sono programmate per l’11 e il 18 agosto, quando ci saranno primo e secondo turno preliminare della Coppa Italia Serie C. Invece, il 25 agosto partirà il campionato. Lo stadio scelto è il Chinetti di Solbiate Arno, presso il quale sono previsti lavori da oltre 700 mila euro per rispettare gli standard richiesti dalla categoria.

Per quanto riguarda le altre Under 23 presenti nella terza divisione italiana, l’Atalanta giocherà nel girone A e la Juventus nel C. Da ricordare che queste seconde squadre possono essere promosse in Serie B e anche retrocedere in Serie D. Non possono mai partecipare alla stessa categoria della Prima Squadra, in questo caso la Serie A.